Scandic har meget tilfredse medarbejdere

INDLAND: Hotelkæden Scandic strøg til tops ved Great Place to Works årlige kåring af Danmarks bedste arbejdsplads. Det er Scandics egne medarbejdere, der i en trivselsmålsmåling har sikret virksomheden titlen. 91 procent af Scandics medarbejdere svarede i undersøgelsen, at Scandic er et rigtig godt sted at arbejde.

Scandic modtog hæderen som "Danmarks bedste arbejdsplads med over 500 medarbejdere" ved en prisuddeling i Cirkusbygningen i København. Det er hotelkædens egne medarbejdere, som har sikret selskabet førstepladsen i en anonym trivselsmåling og kulturevaluering foretaget af konsulent- og analysevirksomheden Great Place to Work.

Det er tredje år i træk, at Scandic er med i Great Place to Works trivselsmålinger. Første år blev virksomheden nummer fire, sidste år nummer to og i år endte hotelkæden på førstepladsen.

I Nordjylland har Scandic tre hoteller, et i Frederikshavn og to i Aalborg.

- Vi er da mildt sagt pavestolte over kåringen og titlen, men dybest set er jeg allermest stolt over at lede to af byens hoteller med et så usædvanligt dedikeret team af medarbejder. Måden alle arbejder tæt sammen på, på tværs af afdelinger og vores hoteller, er den absolutte styrke. At vi tilmed har adskillige kolleger fra mange nationer og kulturer i verden, der hver især bidrager til vores virksomhedskultur, gør i mine øjne titlen endnu mere værdifuld, siger Finn Rosenqvist, hoteldirektør for Scandic Aalborg City og Scandic Aalborg Øst.