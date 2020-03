Scandic lukker ned for 17 hoteller - to af dem er nordjyske

NORDJYLLAND:Nordens største hotelkæde, Scandic, lukker nu midlertidigt 17 af sine 27 hoteller i Danmark, heraf ét i Aalborg Øst og et i Frederikshavn.

Lukningen skyldes coronakrisen, som har ramt hotelbranchen meget hårdt. Efterspørgslen på hotelovernatninger er styrtdykket.

Nedlukningerne er en hård men nødvendig beslutning for at komme bedst muligt igennem denne krise. Søren Faerber, Administrerende direktør, Scandic Danmark

Den midlertidige lukning af de 17 hoteller i Danmark - heriblandt Scandic Aalborg Øst og Scandic The Reef i Frederikshavn - gælder fra søndag 29. marts og foreløbig frem til 14. april.

Hotelkæden vil løbende vurdere situationen og åbne hotellerne igen, når efterspørgslen er tilbage. Scandic kan ikke udelukke flere midlertidige lukninger af hoteller, oplyser hotelkæden i en pressemeddelelse.

- COVID-19-epidemien har haft store konsekvenser for efterspørgslen og dermed også økonomisk for vores forretning. Det betyder, at vi nu midlertidigt lukker ned for 17 af vores hoteller. Nedlukningerne er en hård men nødvendig beslutning for at komme bedst muligt igennem denne krise. Vi har behov for konsolidering af forretningen, siger Søren Faerber, Scandics administrerende direktør i Danmark, i pressemeddelelsen.

Indtil videre har Scandic hjemsendt 650 medarbejdere på grund af coronakrisen, men nu bliver endnu flere hjemsendt i forbindelse med de midlertidige hotellukninger.

I alt 1250 medarbejdere vil dermed være hjemsendt på aftalen om midlertidig lønkompensation, oplyser hotelkæden.

Hotelkæden Scandic Scandic er Nordens største hotelkæde med 280 hoteller og i alt 57.000 værelser. Selskabet opererer i seks lande og har 18.000 medarbejdere. Scandic er Danmarks største hoteIkæde med 27 hoteller og knap 2000 medarbejdere på Sjælland, Fyn og Jylland. Kilde: Scandic VIS MERE

- For os har det været afgørende at kunne bevare vores dygtige og værdsatte medarbejderes jobs dermed mange danske arbejdspladser. Her hjælper lønkompensations-aftalen, siger direktør Søren Faerber. Han tilføjer:

- Alle brancheaktører, uanset størrelse, er hårdt ramt af denne krise. Vi appellerer fortsat til, at man fra politisk side afsøger alle muligheder for at finde løsninger, der hurtigt og smidigt kan hjælpe hele vores branche i denne yderst kritiske situation.

Scandic vil finde løsninger for de hotelgæster, der bliver berørt af de midlertidige hotellukninger. Det er et begrænset antal kunder, oplyser hotelkæden.