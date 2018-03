Se billederne: Så kom de røde faner frem i Aalborg

NORDJYLLAND: Torsdag og fredag afholder Kommunernes Landsforening kommunalpolitisk topmøde 2018 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

Mødedeltagerne er torsdag morgen blevet mødt med en masse af de offentlige ansatte, som har varslet strejke og nu er mødt af lockout-varsel.

Foto: Michael Koch

Ifølge Kommunernes Landsforening danner mødet ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer - hvoraf den varslede lockout må siges at høre under.

Mødet i Aalborg slutter fredag klokken 11.45.

Foto: Michael Koch