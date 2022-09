Se billederne: Kæmpetun blev solgt for knap 40.000 kroner

HANSTHOLM:En opkøber måtte torsdag have den helt store pung frem, da en tun på 255 kilo torsdag skulle under hammeren på Hanstholm fiskeauktion.

Interessen for at byde på den store fisk var stor, for den var ekstra fin i kvaliteten på grund af den måde, den var blevet fanget på.

Buddene på kæmpefisken endte på 144 kroner pr. kilo.

Det betyder, at Venmark Fisk i Hirtshals skal betale 36.720 kroner for én fisk.

Tunen er den største rovfisk i vore farvande. På grund af den størrelse, den fatt den svømmer med og det panser den har på hovedet og ryggen, kunne fisken svømme direkte gennem stærkt net. Foto: Ole Iversen

En pris som direktør Henrik Venmark synes er helt ok, når kvaliteten er så flot.

- Jeg regner med, at vi straks kan sælge den hel til en restaurant eller fiskehandler i Danmark, siger Henrik Venmark.

- Kan vi ikke det, så skærer vi den op og sælger i portioner. Vi har en del sushi-restauranter blandt kunderne. Så vi forventer ikke den bliver svær at sælge, fortsætter han.

Den store almindelige tun, eller blå-finnet tun som den også hedder, er helt usædvanligt fanget i et af de netbure som opdrætslaks går i.

Det er Eidesvik Laks AS Bømlo, der fik den uventede gæst på besøg.

- Vi skulle ud og rutinemæssigt tilse vores lakseringe, da så vi straks den store tun svømme rundt i overfladen sammen med saksene inde i en af ringene.

- Den var rolig, og vi fik den fisket op på en af vore serviceskibe og straks bragt til land, fortæller daglig Lars Magne Eidesvik, daglig leder af Eidesvik Laks AS og fortsætter:

- Tunen havde svømmet direkte gennem nettet ind til laksene ved vores anlæg ved Finøy – i fjorden øst for Karmøy.

Her bliver fisk løftet op fra lakseopdrætsringen til Eidesvik Laks`servicebåd. Privatfoto

Så man kan sige den endte sit liv i et slags paradis med masser af mad. Tunfisken efterlod et pænt hul i nettet, som en dykker måtte ned og reparere.

En anden mindre tun blev også solgt torsdag morgen. Her sluttede prisen på 82 kroner pr. kilo – den var ikke så flot, som den dyrere tun.