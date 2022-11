Se fotos og video: Kæmpekutter ankommet til Nordjylland

HIRTSHALS:Isafold HG333 er et topmoderne fiskefartøj, der er nybygget på et spansk skibsværft og er 87 meter langt.

Det blev oprindeligt bestilt af storfiskeren Henning Kjeldsen. Det endnu ikke færdigbyggede skib blev i januar købt af Rederiet Isafold i Hirtshals.

Video: Bente Poder

Skibet startede sejlturen fra Bilbao i Spanien kl 23 mandag aften. Fredag ved 15-tiden nåede det Hirtshals.

I næste uge skal Isafold HG333 til Skagen for at få det sidste udstyr monteret. Derefter venter et par prøveture. Efter nytår er det planen, at fiskefartøjet skal indsættes i fjerntliggende dele af Nordsøen og Nordatlanten.

Nordjyskes fotograf Lars Pauli var på pletten, da det flotte fiskefartøj ankom til Hirtshals.

Isafold HG333