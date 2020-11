Se kortet: Smittede mink disse nordjyske kommuner - mistanke om flere

NORDJYLLAND:Aflivningen af tusindvis af mink er i fuld gang i Nordjylland i forsøg på at bremse spredningen af coronasmitte.

Aflivningen har skabt voldsom debat. For også mink på farme op til 7,8 km væk fra smitteramte farme, skal slås ned.

Myndighederne ved stadig ikke, hvordan coronasmitten har bredt sig så hurtigt fra minkfarm til minkfarm, og smitten breder sig fortsat. Det fremgår af den seneste opgørelse fra Fødevarestyrelsen tirsdag eftermiddag.

Lørdag lød meldingen, at 191 minkfarme i landet var ramt af coronamsitte - tirsdag eftermiddag var antallet nået op på 197 minkfarme med smitte. Og der er mistanke om endnu flere ramte farme.

63 af de 197 smitte minkbesætninger er nu aflivet, oplyser Fødevarestyrelsen.

Især nordjyske minkfarme ramt

Langt hovedparten af de smittede minkfarme er placeret i Nordjylland, nemlig 172.

Tre nordjyske kommuner er ektsra hårdt ramt: Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev.

Ifølge den seneste opgørelse er der kun tre kommuner i Nordjylland, hvor der endnu ikke er konstateret smitte i minkfarme: Morsø, Rebild og Mariagerfjord kommuner.

Men netop nu er også en minkbesætning i Rebild Kommune under mistanke for at være ramt, og dermed ser det ud til, at coronasmitten breder sig yderligere i landsdelen.

Her en oversigt over antal smittede minkfarme i foreløbig otte nordjyske kommuner:

Hjørring: 42

Jammerbugt: 39

Frederikshavn: 36

Thisted: 18

Brønderslev: 16

Aalborg: 10

Vesthimmerland: 7

Læsø: 4

Kilde: Fødevarestyrelsens opgørelse tirsdag 3. november kl. 13.