Se listen: Disse nordjyske Fakta-butikker skal med i nyt lavpriskæde

NORDJYLLAND:Tre Fakta-butikker i Nordjylland skal deltage i et forsøg, som dagligvarekæden Coop gennemfører for at teste "fremtidens lavprissupermarked".

De tre Fakta-butikker - én i Aalborg og to i Frederikshavn-området - bliver 3. september del af en ny lavpriskæde med navnet "Coop 365", foreløbig som forsøg.

I starten af næste år tager Coop stilling til, om de nye testbutikker bliver til en egentlig butikskæde. Foreløbig deltager 13 Fakta-butikker landet over i testen.

De tre Fakta-butikker i Nordjylland, som omdannes til testbutikker, er:

Vestre Alle 13 i Aalborg, Søndergade 14 i Frederikshavn og Grundtvigsvej 86 i Elling nord for Frederikshavn.

Ændringen vil udefra kunne ses på facaden, hvor de røde Fakta-skilte afløses af grønne butiksskilte med navnet "Coop 365".

Inde i butikkerne vil der kommer flere varer på hylderne og bedre plads til kunderne.

- Sortimentet udvides med 600-700 nye varer, siger koncerndirektør Jens Visholm fra Coop.

Varesortimentet udvides, så kunderne gerne skal kunne finde alt det, de har brug for i en travl hverdag og ikke er nødt til at gå i andre dagligvarebutikker, fordi de fortsat mangler noget af det, der står på indkøbssedlen.

Med de nye testbutikker håber Coop at få en større andel af markedet for lavpris-dagligvarebutikker i Danmark, hvor konkurrencen er benhård.

- 42 procent af dagligvarerne herhjemme købes i discount- eller lavprisbutikker, fortæller Jens Visholm.

Kun omkring 20 procent af den samlede omsætning i Coop kommer fra lavprisbutikker, altså Fakta. Det forsøger Coop nu at ændre på.

Efter flere år med store underskud i Fakta-kæden blev flere Fakta-butikker lukket. Trimningen af butikskæden medvirkede til, at Fakta A/S sidste år fik et overskud på knap 20 mio. kr. efter skat. Året før, i 2018, fik Fakta A/S et kæmpeunderskud på ca. 270 mio. kr.