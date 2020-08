Se listen: Disse nordjyske virksomheder kan vinde grøn konkurrence

NORDJYLLAND:11 nordjyske virksomheder fra hver af de nordjyske kommuner er med i opløbet om at blive kåret til Nordjyllands grønneste virksomhed. Prisen uddeles 9. september

Hele 124 virksomheder havde tilmeldt sig den regionale bæredygtighedskonkurrence - det højeste antal tilmeldte hidtil i Nordjylland.

Og nu har hver af de 11 kommuner i Nordjylland udpeget hvilke 11 virksomheder, der går videre til finalen.

- De 11 virksomheder, som er udpeget til finalen, repræsenterer et meget bredt udsnit af erhvervslivet. Det viser, at bæredygtighed og den grønne omstilling er på agendaen over alt i erhvervslivet. Hvis vi med konkurrencen kan være med til at inspirere endnu flere virksomheder til at hoppe med på den grønne omstilling, har vi været med til at sætte en yderst relevant dagsorden, siger Sara Skovrup, projektleder på bæredygtigheds-konkurrencen, i en pressemeddelelse.

Erhvervshus Nordjylland står bag dysten i samarbejde med 11 lokale erhvervskontorer, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark, Region Nordjylland, Dansk Byggeri, Dansk Industri og Aalborg Universitet.

Her er de 11 nordjyske finalister:

Fra Brønderslev Kommune: Green Instruments

Fra Frederikshavn Kommune: Toil ’N’ Moil

Fra Hjørring Kommune: BJERG Arkitektur

Fra Jammerbugt Kommune: SEP NORD

Fra Læsø Kommune: Læsø Shoppen

Fra Mariagerfjord Kommune: PowerCon

Fra Morsø Kommune: HeavyZleep

Fra Rebild Kommune: Induflex

Fra Thisted Kommune: Convert

Fra Vesthimmerlands Kommune: Leoka

Fra Aalborg Kommune: Komproment Danish Building Design

Læs mere om konkurrencen her