Se listen: Her er 10 uddannelser med næsten jobgaranti

NORDJYLLAND:Fristen for at søge ind på en af de videregående uddannelser nærmer sig.

Sidste år søgte over 94.000 ansøgere ind.

Det var - godt hjulpet på vej af coronakrisen - syv procent flere end året før og tæt på at være rekord.

Blandt de mest populære uddannelser på Aalborg Universitet var medicin, psykologi og erhvervsøkonomi.

Hvordan statistikken ser ud i år, ved vi 28. juli, når de mange tusinde ansøgere får svar på, om de er kommet ind på drømmeuddannelsen.

Men hvilken uddannelse skal man egentlig vælge, hvis man vil undgå at blive en del af ledighedsstatistikkerne flere måneder efter, man er færdiguddannet?

Det kan en analyse fra Dansk Erhverv give et fingerpeg om.

Interesseorganisationen har analyseret tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og fundet de ti nordjyske uddannelser med henholdsvis laveste og højeste ledighed blandt nyuddannede.

Her er de 10 uddannelser med laveste dimittendledighed:

Her er de 10 uddannelser med højeste dimittendledighed:

Rift om maskinmestre og sygeplejersker

Helt i top med den højeste ledighed ligger kandidatuddannelsen produkt- og designpsykologi på Aalborg Universitet. Her går over halvdelen af de studerende ledige i 2. år efter fuldført uddannelse.

Den næsthøjeste ledighed finder man på kandidatuddannelsen i historie med 44 procent.

Derimod er der rift om de studerende på fem af universitetets uddannelser. Det gælder blandt andet uddannelsen til civilingeniør med speciale i bygge- og anlægskonstruktion. Her er alle studerende i job 2. år efter afsluttet uddannelse.

Det samme gælder maskinmestrene på Martec. Også sygeplejerskerne og installatørerne fra UCN er ombejlede.

For begge uddannelser gælder, at kun en enkelt procent går ledige, når de har rundet etårsdagen for dimission.

Også blandt kandidaterne i medicin fra AAU, hvoraf en del fortsætter med den kliniske basisuddannelse og en speciallægeuddannelse, er ledigheden helt nede på en procent.

Der er frist for kvote 1-ansøgninger 5. juli klokken 12.

Nordjyske har tidligere sat fokus på ledighed blandt unge, nyuddannede akademikere i Nordjylland i serien "Kandidater i Kø".

Et problem, som de store uddannelsesbyer kæmper med. Det gælder især Aalborg, der ellers gerne vil brande sig som en moderne videns- og uddannelsesby.

