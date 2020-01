Se listen: Her er de nordjyske vindere i DM i Skills 2020

KØBENHAVN:Statsminister Mette Frederiksen kårede lørdag vinderne i de 45 konkurrencefag ved DM i Skills 2020, som fandt sted i Bella Center i København.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge deltog og kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.

Blandt de 45 vindere var der syv nordjyder:

Automatiktekniker Jens Skallerup Jensen, Vadum (TECHCOLLEGE), Strøm Hansen A/S i Nørresundby.

Industritekniker Sander Hem Münchow, Hobro (TECHCOLLEGE), Nymann Teknik ApS, Hobro.

Kok Elisabeth Madsen, Aalborg, (TECHCOLLEGE), Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, Aalborg.

Receptionist Katja Icaca Madsen, Aalborg (TECHCOLLEGE), First Hotel Aalborg.

Social- og sundhedsassistent Cecilie Svanekær Holst Christensen, Aalborg (SOSU Nord), Aalborg Kommune - og Social- og sundhedsassistent Mike Kevin Nystrup Olsen, Nørresundby (SOSU Nord), Region Nordjylland.

Teknisk Isolatør Nicklas Strandberg, Nørresundby (AMU Syd), H J Isolering V/ Henrik Jensen, 9362 Gandrup.

Stolte vindere

De nordjyske vinderne er naturligvis begejstrede - og stolte:

- Det er meget stort. Jeg er simpelthen så stolt, men også overrasket, for der var hård konkurrence. De andre deltagere var virkelig dygtige, så det gør det jo endnu større at vinde, sagde Sander Hem Munchow, der blev kåret som Danmarks bedste industritekniker. Han er i lære hos Nymann Teknik og går på TECHCOLLEGE.

Jens Skallerup Jensen fra Vadum blev årets som Danmarks bedste automatiktekniker. Han er i lære hos Strøm Hansen A/S og går på TECHCOLLEGE, og han var også glad:

- Det er skønt! Jeg troede, det var en drøm, da mit navn blev råbt op. Der har været hård konkurrence, så jeg har virkelig været i tvivl om placeringen, når nu de andre var så dygtige, sagde Jens Skallerup Jensen efter kåringen.