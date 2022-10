Se listen: Medarbejdere i disse brancher er svære at finde i Nordjylland

NORDJYLLAND:Har du svært ved at rekruttere medarbejdere, når du slår stillinger op?

Det er ikke så sært, hvis du er på jagt efter medarbejdere til en restaurant, til et landbrug eller til bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland.

En ny undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at mere end hvert tredje rekrutteringsforsøg i de pågældende brancher i Nordjylland mellem december 2021 til og med maj i år har været forgæves.

Er du omvendt på udkig efter medarbejdere til kommunikations-, kultur- eller undervisningsbranchen, tyder undersøgelsen på, at det er nemmere for dig at få besat stillingerne.

I undersøgelsen er der tale om forgæves rekruttering, hvis en virksomhed ikke får besat en stilling, eller hvis en stilling er blevet besat med en medarbejder, der ikke havde de ønskede kvalifikationer.

Her kan du se brancher med højst forgæves rekrutteringsrate i Nordjylland.

