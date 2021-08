Selskab ejet af tidligere AaB-formand fusionerer med kendt nordjysk familievirksomhed

AALBORG:Scan Office Group A/S og Mogens Daarbak A/S (Daarbak) fusionerer med det fælles mål at være den mest komplette og succesfulde leverandør af alt til arbejdslivet og unikke indretningsløsninger.

Det skriver de to selskaber i en fælles pressemeddelelse.

Fusionen er for begge virksomheder i tråd med deres overordnede strategi om at vækste forretningerne for fortsat at være kundernes foretrukne leverandør og en af de få betydende 100 procent danskejede virksomheder tilbage i branchen.

Derudover er begge virksomheder stærkt positioneret inden for forskellige kunde- og produktområder, så de matcher hinanden godt ved en sammenlægning.

- Scan Office Group og Daarbak er et perfekt match og bliver et bevis på, at 1 plus 1 faktisk godt kan give 3. Vi er begge familieejet, vi deler en lang række værdier, og vi deler en fælles vision for, hvordan vores forretninger sammen kan udvikle sig. Samtidigt er vi hver især gode til forskellige ting, hvorfor vi ved at forene vores to virksomheder bliver i stand til at udvikle vores fælles virksomhed i et langt højere tempo, siger tidligere AaB-formand Finn V. Nielsen, der er direktør og ejer af Scan Office-koncernen.

- I dag er en milesten i begge virksomheders historie, idet vi kombinerer to af de mest succesfulde virksomheder i branchen med en overbevisning om, at vi sammen kan opnå langt mere end hver for sig. Både hvad angår kunder, sortiment og løsninger har vi hver især forskellige styrkepositioner, hvorfor vi ved at forene vores virksomheder kan tilbyde både nuværende og nye kunder en endnu bedre oplevelse, lyder det fra René Daarbak, der er direktør og ejer i Mogens Daarbak.

