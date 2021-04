Selskab investerer millioner i grønt anlæg på Hirtshals Havn

HIRTSHALS:Havnen i Hirtshals bliver hjemsted for et nyt stort anlæg til et trecifret millionbeløb.

Der er tale om Danmarks første produktionsanlæg til flydende natur- og biogas.

Planen er at både skibe og lastbiler om to år skal kunne tanke flydende biogas direkte fra anlægget på havnen.

Det er det dansk-norske selskab NXT Green Energy A/S, der planlægger anlægget.

Der er tale om en trecifret millioninvestering, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Flydende biogas og flydende naturgas kommer til at spille en nøglerolle i den grønne omstilling af skibsfarten og den tunge landtransport, siger Jens Peter Lunden, adm. direktør og partner i NXT Green Energy.

Anlægget bliver det første herhjemme, der leverer direkte til slutbrugeren.

- Danmark er langt fremme med anvendelse af biogas og har verdens mest grønne gasnet. Her ser vi i øjeblikket en ændring fra tidligere, hvor det var naturgas, der fortrinsvis blev anvendt til opvarmning af boliger, til nu at være industrien og transportsektoren, der efterspørger de grønne gasser, siger Jens Peter Lunden.

Han står bag en række danske vindmølleprojekter og biogasproduktioner flere steder i landet, og kalder potentialet for det nye produktionsanlæg på havnen i Hirtshals "enormt":

- En omstilling af 10.000 lastbiler fra diesel til flydende biogas giver samme positive klimaresultat som elektrificering af 250.000 privatbiler, og derfor har flydende biogas en stor effekt på klimaregnskabet.

Direktøren forventer, at man kan tage første spadestik inden for et år. Selve produktionen skal være oppe at køre om cirka to år.

- Vi er i gang med at lave aftaler, der sikrer, at vi kan afsætte den flydende biogas, når vi om ca. to år kan levere den. Anvendelsen vil både finde sted inden for skibs- og landtransport.

- Samtidig arbejder vi på at etablere samarbejde med leverandører af grøn biogas, og det er ikke små mængder, der bliver behov for. Her forventer vi også, at både de nye politiske vinde og vores investering gør, at flere tør investere i produktion af biogas. Efterspørgslen vil utvivlsomt vokse eksplosivt i de kommende fem til ti år, siger Jens Peter Lunden.

Det er det norske rederi Fjord Line, der er hovedaktionær i NXT Green Energy.

Halvdelen af rederiets skibe sejler i dag på flydende naturgas. Det har betydet, at to af Fjord Lines skibe siden 2013/14 ikke har udledt svovl, og at CO2- og NOx-udledningen er reduceret med henholdsvis 23 procent og 92 procent, fremgår det af pressemeddelelsen.

Fjord Line er det største færgerederi i Europa, der sejler på rent flydende naturgas. Det nye anlæg bygger videre på både Fjord Lines og Jens Peter Lundens erfaringer med den grønne gas:

- I Danmark producerer vi i dag store mængder biogas af blandt andet husdyrgødning og organiske rest- og affaldsprodukter fra fødevareindustrien. Produktionen er steget markant de seneste år, men potentialet er langt, langt større. En ny rapport fra Energistyrelsen viser, at produktionen vil blive mere end fordoblet frem mod 2030, og det kan vi altså udnytte med det nye anlæg til den nødvendige grønne omstilling af transportsektoren - både til lands og vands, siger Jens Peter Lunden.

NXT Green Energy er stiftet af Fjord Line med 70 procents ejerskab, mens Peter Lunden ejer de resterende 30 procent.