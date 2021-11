Selvfølgelig skal arbejdsgivere have lov til at kræve coronapas

Kan man kræve af medarbejdere, at de kan fremvise et gyldigt coronapas for at få lov til at møde ind på arbejdspladsen? Det spørgsmål bliver lige nu debatteret voldsomt, og svaret er enkelt:

Ja, selvfølgelig.

Regeringen har netop indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om, at virksomheder skal kunne kræve gyldigt coronapas af medarbejdere. Aftalen skal hastebehandles som et lovforslag i Folketinget. Herefter gælder loven, så længe at Covid-19 anses som en samfundskritisk sygdom.

Det er et vigtigt og nødvendigt skridt i kampen mod corona. Og det er hverken forkert eller kontroversielt at bede folk om at tage hensyn til andre i et arbejdsfællesskab. Faktisk tværtimod.

I sidste uge lød meldingen fra Mærsk, at man inden for de næste tre måneder vil kræve af sine ansatte, at de møder vaccineret op på kontoret. Ellers må de blive hjemme.

På Rema 1000’s centrallager i Horsens skal ansatte kunne fremvise et gyldigt coronapas, og hos virksomheden Faerch i Holstebro skal uvaccinerede ansatte bære mundbind, spise i en anden kantine end kolleger, holde to meters afstand og blive væk fra fysiske møder.

Vi befinder os i den kritiske del af industrien, fødevareindustrien, hvor vi er med til at holde samfundet med mad. Derfor skal vi sikre, at vi kan blive ved med at holde virksomheden kørende, lyder det fra direktøren.

At arbejdsgivere tager medansvar for at bremse coronasmitten er et eksempel på forbilledlig ansvarlighed. Arbejdsgivere skal have lov til at stille strenge krav til ansatte, som af egoistiske eller faktaresistente grunde nægter at lade sig teste eller vaccinere.

At bede uvaccinerede ansatte om at fremvise to negative PCR-test ugentligt eller arbejde hjemmefra på ubestemt tid er ikke et overgreb på den personlige frihed. Det vil hærdede vaccinemodstandere sikkert påstå.

Nej, det handler om at beskytte det store flertal og dem, som ikke kan tåle at blive smittet. Og om at undgå nye nedlukninger og belastninger af sygehusvæsenet – med store samfundsøkonomiske konsekvenser til følge.

Vacciner og tests er naturligvis et personligt valg, og der er ret til at sige nej. Men alle har et moralsk ansvar for sine nære og for samfundet, og ethvert tiltag, der har til formål at få endnu uvaccinerede voksne til at erkende og påtage sig dette ansvar, bør bakkes op.

Personlig frihed – og retten til at træffe dårlige beslutninger – har en pris. Derfor må konsekvensen for de mennesker, som nægter at lade sig teste eller vaccinere, være, at de arbejder hjemmefra.

Er det ikke muligt for dem at passe deres arbejde hjemmefra, kunne vi jo passende udforske en lovhjemmel til, at de selv får lov til at betale for at holde fri. Flere fagforbund virker sågar til at bakke op om, at medarbejdere uden coronapas kan blive sendt hjem uden løn.

Også det kræver en lovændring, men lykkes det, skal nogen nok få trang til at besøge det nærmeste teststed eller vaccinationscenter.