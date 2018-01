Seriemordere virker for Netflix

NEW YORK: Netflix fik sidste år 24 millioner nye abonnenter på sin streamingplatform. Omsætningen steg i 2017 med 36 procent til 11 milliarder dollar - 67 milliarder kroner.

Det skriver Netflix i sit regnskab for fjerde kvartal.

- Fjerde kvartal afsluttede et fantastisk år for Netflix med nye sæsoner af "The Crown", "Black Mirror" såvel som "Stranger Things".

- Vi lancerede også nye, succesfulde serier som "Godless", "Marvel’s The Punisher" og "Mindhunter" fra instruktøren David Fincher, skriver Netflix.

"Mindhunter" er en populær serie om udviklingen af FBI’s psykologiske profiler af seriemordere, "Stranger Things" er en hyldest til 80’ernes dystre sci-fi, og "Black Mirror" en samling fremtidsdystopier.

De mange nye serier har givet kunder i butikken. I fjerde kvartal - de sidste tre måneder af året - fik Netflix 8,3 millioner nye abonnenter og omsatte for 3,2 milliarder dollar - 19,5 milliarder kroner.

Af de 8,3 millioner nye kunder kom de 6,4 fra andre lande end USA. Det er afgørende for Netflix’ forretningsmodel, at forretningen bliver udvidet uden for hjemmemarkedet.

Det er den også blevet. Ved udgangen af året havde Netflix 62,8 millioner kunder uden for USA. Det er 18,4 millioner flere, end i samme periode året før.

Alt har dog ikke været fryd og gammen for Netflix i kvartalet. En af selskabets helt store succeser, "House of Cards", blev stoppet, da hovedrolleindehaveren, Kevin Spacey, blev beskyldt for sexchikane.

- Vi tog en omkostning på 39 millioner dollar (237 millioner kroner, red.) for indhold, vi besluttede ikke at gå videre med, noterer Netflix kort i regnskabet.

Netflix havde allerede en sæson klar, da serien blev lagt ned.

På trods af at Netflix forventer mere konkurrence på streamingmarkedet fra giganter som Amazon, Apple, Facebook, YouTube og Disney, venter selskabet fortsat vækst.

I de første tre måneder af 2018 regner Netflix med at få 6,4 millioner nye abonnenter - 4,9 millioner af dem i udlandet.

- Vi tror på, at vores store investering i indhold betaler sig, skriver Netflix.

