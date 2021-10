Shaping New Tomorrow har stor succes - nu skal de flytte

AALBORG:Det er med et vist vemod, at administrerende direktør Kasper Ulrich må sige farvel til det nuværende administrative hovedkvarter, der kun ligger få skridt fra butikken i Østerågade i Aalborg.

Kontoret ligger nemlig lige midt i smørhullet Nytorv-Østerågade, ved siden af McDonald's, og selv om det kun er to år siden, de flyttede ind, er der opstået pladsmangel.

Personalestaben er vokset fra 60 til 130 ansatte, og selv om en del af personalet er butiksansatte, så er her for lidt plads i de gamle lokaler, hvor der førhen blev budt op til dans.

Når der blev lokaler ledige i opgangen, var Shaping New Tomorrow ellers hurtig til at byde sig til. Men det var altså heller ikke nok.

De tre stiftere af modebrandet, barndomskammeraterne Kasper Ulrich, Christian Aachmann og Christoffer Bak, synes ellers, at man næsten ikke kan få en bedre beliggenhed end her i de gamle danselokaler i Østerågade. De har endda selv bygget det store danselokale om, for her var akustikken dårlig.

Men selv om det kun er et år siden, de flyttede ind - flytter de nu ud.

- Den nye adresse er Østre Havnegade 21 i Aalborg. Og det er med fjordudsigt, fortæller administrerende direktør Kasper Ulrich, der netop har skrevet under på kontrakten.

Det nye hovedkvarter bliver dobbelt så stort, for der skal være plads til de kommende medarbejdere. Det er nemlig - som sædvanlig - gået stærkt med at udvikle og sælge behageligt og bekvemt herretøj til pæn brug.

- Vi er tilfredse med den nye placering og størrelsen. Vi har fået 1150 kvadratmeter, og vi får det tilpasset til vores behov, fortæller han.

I de nuværende lokaler er der efterhånden ved at blive lidt for trangt.

- Vi spiser i hold i vores alt for lille kantine og har måttet inddrage vores kreative lokaler, som vi blandt andet brugte til, at man kunne slå sig ned med en kop kaffe. Her havde vi også fredagsbar, og alle elskede det. Nu er der fyldt med arbejdsborde, siger Kasper Ulrich.

Selv om han havde kalkuleret med vækst, kom det alligevel lidt som en overraskelse, at det allerede er nu, hovedkvarteret skal til at flytte.

Men virksomheden vokser på alle mulige måder.

Omsætningen var i det seneste regnskab på 200 millioner kroner. I det kommende regnskab, der dækker perioden 2020-2021, er forventningen, at omsætningen er på 300 millioner kroner.

Herretøjsforretningen er i fuld fart også med at indtage nye markeder i udlandet - både fysisk og online.

Shaping New Tomorrow er etableret med et europæisk hovedkontor og første tyske flagskibs-butik i Hamborg. Derudover er der online-salg til Østrig, Schweiz, Belgien, Holland, Luxembourg og hele Skandinavien.

Men der har ikke været planer om at flytte hovedkontoret ud af Aalborg.

- Vi har en forankring her i byen, og det vil vi gerne bibeholde, siger Kasper Ulrich.

At flytningen sker så hurtigt efter sidste flytning kommer lidt bag på ham. Der har nemlig for første gang været en periode med underskud.

December 2020, januar og februar 2021 - under lockdown - var ikke de sjoveste måneder. Heller ikke for Shaping New Tomorrow.

- Hele branchen har lidt voldsomt under coronaen. Vi er ikke blandt dem, det er gået værst ud over, men vi har da haft to måneder med underskud. For første gang i Shapping New Tomorrows historie, fortæller Kasper Ulrich.

Det underskud er dog allerede indhentet. Men i forhold til det budgetterede er der i dag et efterslæb på 20 millioner kroner - ud af 30 millioner kroner.

- Vores strategiske målsætning var at beholde vores medarbejdere, selv om vores butikker var lukket ned, og medarbejderne var sendt hjem. Det gjorde vi, for vi har grundlæggende en tro på fremtiden. Vi søgte om lønkompensation, men brugte den ikke, for vi er jo i bund og grund ikke en virksomhed, som trænger til den form for støtte. Det er meningen, at det er virksomheder, som ikke har en så god likviditet, der gør brug af det. Kompensationspakkerne er, for os at se, overlevelse - ikke optimering, siger Kasper Ulrich.

Han er glad for, at Shaping New Tomorrow - på trods af coronakrisen - har investeret så meget i en usikker tid, at omsætningen konstant stiger.

- Tilbagegangen har udelukkende været på de fysiske butikker, der måtte lukke i en periode, siger han.

- Siden er det gået rigtig godt. Denne sommer har vi konstateret, at flere af vores kunder er gengangere. Over 60 procent vender tilbage til os enten online eller i butikkerne. Det gør os stolte, og vi er taknemmelige, siger han.

Shaping New Tomorrow har i coronaåret åbnet tre nye butikker i Aarhus, Odense og Esbjerg - og har åbnet butik samt det tyske europæiske hovedkontor i Hamburg efter syv måneders corona-forsinkelse.

På hovedkontoret i Aalborg har Shaping New Tomorrow i øvrigt også kunnet tiltrække udenlandsk arbejdskraft. I dag beskæftiger virksomheden fem forskellige nationaliteter i Aalborg.

- Vi er taknemmelige for, at vi kan tiltrække både stærke og erfarne profiler til Aalborg - og i alle aldre fra forskellige lande, siger Kasper Ulrich.