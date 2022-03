Nordjyske Shaping New Tomorrow er på rekordtid blevet en kæmpe succes i Danmark. Virksomheden har sprintet derudaf og har efterhånden filialer over hele Danmark samt i Hamborg i Tyskland.

Nu har virksomheden endnu engang vundet en fornem pris. EY Entrepreneur Of The Year 2021 i kategorien Export and Globalization. Juryen har bl.a. lagt vægt på, at de unge entreprenører bag har stærke globale visioner i et hårdt marked, skriver EY Danmark i en pressemeddelelse.

Virksomhedens succes er ikke blevet mindre efter deres optræden i Løvens Hule. Her imponerede de løverne med deres visioner om behageligt og klædeligt tøj til mænd.

Det har tidligere sikret virksomheden den regionale sejr i Nordjylland ved EY Entrepreneur Of the Year 2021. Og nu er Shaping New Tomorrow med Kasper Ulrich, Christoffer Bak og Christian Aachmann ved roret kåret til årets vinder af kategorien Export and Globalization.

De bedste danske vækstskabere bliver hvert år hyldet ved et stort show, der denne gang fandt sted i Lokomotivværkstedet i København.

Shaping New Tomorrow har store globale mål, og de har helt aktuelt i sommeren 2021 åbnet en flagship-store midt i det pulserende Hamborg.

Ud over det peget den enige jury blandt andet på, at barndomskammeraterne bag er kendetegnede ved, at de tager det ene kloge valg efter det andet.

- Blandt andet har de valgt at alliere sig med stærke kompetencer inden- og udenfor branchen. Det er klogt set, og juryen kunne ikke undgå at være draget af den gode historie om virksomheden, der brager igennem og på få år har cementeret sin berettigelse i et ellers konkurrencepræget marked. Verden er åben for de unge gæve nordjyder, fortæller Søren Smedegaard Hvid, partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year.