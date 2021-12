Shaping New Tomorrow vinder stor pris

NORDJYLLAND:De blev landskendt i 2015, da de medvirkede i Løvens Hule, og siden er det kun gået ind vej, og det er fremad, for de tre skabere af det nordjyske tøjfirma Shaping New Tomorrow, der laver tøj til mænd.

Onsdag aften vandt de EY Entrepreneur Of The Year 2021 i Region Nordjylland. som hylder danske vækstskabere.

- Juryen kunne ikke undgå at være draget af den gode historie om virksomheden, hvor det ene smarte valg afløser det andet. Blandt andet har entrepreneurerne bag valgt at alliere sig med stærke kompetencer inden- og udenfor branchen, lyder det i en pressemeddelelse fra Allan Terp, Partner i EY og ansvarlig for Region Nordjylland i EY Entrepreneur Of The Year.

Shaping New Tomorrow var finalist i regionen sammen med Cykelgear A/S, Powercon A/S, Liftra Holding ApS og Entertainment Trading/Coolshop A/S.

Med den regionale sejr er Shaping New Tomorrow klar til landsfinalen i EY Entrepreneur Of The Year, som finder sted 13. januar 2022. Her bliver en af de seks regionale vindere kåret som samlet vinder i Danmark.