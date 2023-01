Ikonisk restaurant skifter ejere: - Det skal føles som at gæste det gamle Italien

BLOKHUS:På toppen af bakken med udsigt til Vesterhavet og byen ligger den italienske restaurant, Sottovento. Den er med årene blevet synonym med Bruno Mocci og Astrid Kjølberg, der har ejet og drevet stedet i Blokhus siden 1996.

Nu er der kommet nye kræfter til i skikkelse af fire venner, som har til hensigt at videreføre stedet i ægteparret Mocci og Kjølbergs ånd.

- Vi vil fortsætte med deres menukort, som Bruno har oplært mig i, og så vil jeg efterhånden tilføre mit præg på kortet, siger Glenn Lensmann Dunker, der er udlært kok.

Sammen med hustruen, Elisa Dunker og venneparret Joachim Brader og Ejner Geir Mosen Poulsen har de overtaget driften af det populære spisested.

Joakim Brader og Glenn Lensmann Dunker mødte hinanden på et efterskoleophold på Halvorsminde Efterskole. Joakim Brader udviste allerede dengang iværksætterånd, idet han drev Foxybeat, som har specialiseret sig i sceneopsætning, lys- og lydudstyr.

Han er også med i holdet bag "Mellma" og nu altså også Sottovento, og Ejner Geir Mosen Poulsen er i gang med at uddanne sig til elektriker. Når han er færdig med sin uddannelse, er planen, at han også er med i den daglige drift.

- Vi er alle drevet af en passion for italiensk mad og deler drømmen om en tilværelse som selvstændige, og da Bruno og Astrid tilbød os muligheden for at drive stedet, vidste vi bare, at den mulighed var vi nødt til at gribe, siger Glenn Lensmann Dunker, der i de seneste tre år har været køkkenchef på "Mellma" i Løkken.

Det nye stærke firkløver som fremover skal drive Sottovento. Foto: Privat

Kærlighed på Malta

Elisa Dunker er fra Sicilien. Hun mødte Glenn Lensmann Dunker, da de begge arbejdede på en af verdens største virksomheder for onlinecasino, LeoVegas, på Malta.

De var croupiers for onlinespillere, og det stod klart, at de to havde andet til fælles end jobbet. Glenn Lensmann Dunker rejste hjem marts 2019, mens Elisa Musco, som hun hed på dette tidspunkt, fulgte efter december 2019. I Danmark gik hun straks i gang med at søge arbejde.

Elisa Dunker blev i februar 2020 ansat på Sottovento - nu har hun overtaget stedet sammen med sin mand og to venner. Foto: Bente Poder

Via et italiensk par i Brønderslev kom hun i kontakt med Sottovento, hvor hun blev ansat som tjener i februar 2020. Nu er hun en del af ledelsen, og fremover kommer hun til at dele sin tid mellem Sottovento og sit job i Wolt Market Aalborg, der udbringer detailvarer.

Parret blev gift i september ved en ceremoni i Avola på Sicilien, hvor deres solhungrende danske gæster nød øens solrige klima.

Og som svar på det oplagte spørgsmål om, hvordan hun dog kan vinke farvel til middelhavsklima for at bosætte sig i et land med ganske andre temperaturer er svaret:

- Jeg elsker klimaet, jeg er ikke til 40 grader og bagende sol, siger hun med et smil.

Selv om der er kommet ny ledelse, fortsætter de nuværende medarbejdere, blandt andre Roberto, på Sottovento. Foto: Bente Poder

Bruno Mocci er fra Sardinien, og hans baggrund lader sig ikke fornægte på Sottovento. Tilsvarende vil Elisa Dunkers fødeø komme til at sætte sit aftryk på Sottovento. Blandt andet er planen at importere vin fra området, hvor parret blev gift.

- Det er en vin, som vi overvejer at benytte til husets vin, og den rummer en god historie, siger Glenn Lensmann Dunker.

Mange store begivenheder

Der blev sat en underskrift på forpagtningsaftalen 11. december, og oprindeligt var planen at holde stedet lukket frem til februar. Men de kunne ikke vente og åbnede derfor allerede 15. december, og efter en lidt træg start, hvor gæsterne lige skulle finde ud af, at der var åbent, har der været masser af gæster.

- Den absolut travleste dag var den 28. december, hvor der både var mange gæster i restauranten og mange bestillinger på take away, siger Glenn Lensmann Dunker.

I det hele taget er der sket meget for parret Dunker i de seneste måneder. Foruden brylluppet og det nye spisested, er de ved at realisere en drøm om at købe Glenn Lensmann Dunkers barndomshjem i Brønderslev.

Der er tale om en landbrugsejendom med godt to hektar jord, som også kræver lidt energi. Her er drømmen at etablere Bed and Breakfast og stald til heste, som er Elisa Dunkers store interesse.

Elisa og Glenn Dunker blev gift i september ved en ceremoni på Sicilien. Foto: Bente Poder

I første omgang er der en bryllupsrejse i kalenderen. I januar drager parret på et ti-dages langt krydstogt. Efter hvedebrødsdagene venter en forhåbentlig travl sæson, som giver grobund for, at det bliver muligt at holde åbent hele året rundt. Desuden har de fire venner allerede flere ønsker til fremtiden.

- Vores mål er at skabe en stemning af, at man gæster det gamle Italien, når man kommer her. På sigt håber vi, at vi kan indrette terrasserne med overdækning og varmelamper, så der er mulighed for at opholde sig udenfor hele året, siger parret, der desuden vil udvide med flere siddepladser og udvide åbningstiden.

- Den dag vi så køber det, laver vi en tagterrasse, siger Glenn Lensmann Dunker med humor i stemmen og udtrykker taknemlighed for, at han, sammen med Elisa og de to venner, fik muligheden for at få foden under eget bord.

- Det her er begyndelsen på resten af vores liv, siger han med et smil og med et kærligt blik på sin hustru.