Sidste år endte med et underskud, men troen på brugsens overlevelse er intakt

GJØL:Det er svære tider for brugser i de mindre byer. Alene i Jammerbugt Kommune er der siden juni sidste år lukket eller bebudet lukning af butikker i henholdsvis V. Thorup, Nørhalne og Birkelse.

Dagli'Brugsen på Gjøl kan også se tilbage på nogle udfordrende år. Formanden for butiksbestyrelsen, Eva Rytter Andersen, betegner dem som "spændende", og kan se tilbage på en tid, hvor ikke noget var, som det plejer.

- Først havde vi covid-19, som var årsag til, at vi oplevede en god omsætning i brugsen. Herefter fulgte minksagen, og her blev omsætningen en overgang påvirket, fordi de medarbejdere, der havde været beskæftiget ved minkfarmene, ikke længere havde sin gang i butikken, siger Eva Rytter Andersen og fortsætter:

- Sidste år var præget af krigen i Ukraine med stigende energi- og fødevarepriser, inflation mv. til følge, og det betyder, at vi kommer ud af 2022 med et underskud på 190.000 kroner, og det har vi ikke prøvet i mange år.

Brugsen ligger overfor Troldemuseet og nyder i det hele taget godt af, at der sker mange nye aktiviteter i byen. Senest genåbningen af Gjøl Kro.

Stigende omsætning men flere udgifter

Underskuddet i 2022 er opstået på trods af, at butikkens nettoomsætning er steget. Fra 2021 til 2022 er der blevet omsat for 450.000 kroner mere.

- Handlen i butikken er ikke blevet mindre - tværtimod - og det indikerer, at opbakningen fra lokalsamfundet er til stede, siger Eva Rytter Andersen, der har været formand for butiksbestyrelsen de seneste tre år.

Ifølge formanden havde brugsen sidste år øgede energiudgifter på 112.000 kroner, og dertil kommer et øget kædebidrag til COOP på 80.000 kroner. Dog er det lykkedes at minimere underskuddet blandt andet ved hjælp af et energigebyr, som dog er fjernet igen pr. 1. april, da energipriserne nærmer sig et nogenlunde normalt niveau.

- Vi besluttede at indføre et energigebyr på to kroner pr. ekspedition over 50 kroner, og det tog kunderne positivt imod. Det har betydet en indtægt på 13.000 kroner pr. måned, siger Eva Rytter Andersen og tilføjer, at samtidig har der været en stor velvilje fra kunderne til at donere flaskepant.

- Alt i alt har det betydet en indtægt på 80.000 kroner. Nogle vil måske mene, at det er småpenge, men for en butik af vores størrelse, betyder det utroligt meget, og det har været en stor hjælp til økonomien.

- Desuden har vi en uddeler, som er meget optaget af, at der skal være de varer i butikken, som kunderne efterspørger, og han er meget fokuseret på at optimere økonomien.

Formand Eva Rytter Andersen blev en del af brugsens bestyrelse for tre år siden, og uddeler Karsten Lange blev ansat i 2018.

Solidt fundament

Selv om 2022-regnskabet har røde tal, er Eva Rytter Andersen ikke bekymret for fremtiden for brugsen, der i år kan fejre 120-års jubilæum. Gjøl er i en positiv udvikling med mange nye tiltag, siger Eva Rytter Andersen.

- Vi kan selvsagt ikke klare et underskud af denne størrelse i flere år, men vi står med nogle stærke kort på hånden. Der foregår en utrolig positiv udvikling i byen med genåbning af kroen, skolen, galleri, mange små erhvervsdrivende, Troldemuseum osv., siger hun.

- Desuden har vi gennem årene haft bestyrelser, som har haft fokus på at skabe omsætning og overskud - derfor har vi i dag en solid egenkapital, siger Eva Rytter Andersen, der som forhenværende lokalpolitiker er meget bevidst om brugsens betydning for lokalområdet.

- Vi har en aktiv butiksbestyrelse, der gør meget for blandt andet at gøre opmærksom på, hvad det vil betyde for området, hvis ikke der var en butik. Det har betydning for tilflytning til byen og dermed skolens eksistensgrundlag, siger hun.