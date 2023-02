Sidste år var hun museumsinspektør. Nu bager hun brød af surdej

SLETTESTRAND:Duften af bagværk og hvidløg rammer næseborene, idet man træder ind i køkkenet hos Johanne Baggesen.

Hun er i gang med at bage surdejspizzaer efter bestilling. I alt skal hun have fabrikeret 53 pizza'er denne fredag.

Side om side står de linet op i kasser - klar til at blive transporteret ud til sultne kunder i nærområdet. Den del står Johanne Baggesen også for. Dagen inden leveringen modtager kunderne en sms med anvisning om, hvordan de varmer pizza'en.

- Jeg synes, at det er megahyggeligt at komme ud og hilse på dem, som har købt mine pizza'er, siger hun.

Der blev spist mange testpizza'er hos Johanne Baggesen, inden hun var tilfreds med resultatet. Foto: Martin Damgård

Sammen med kæresten, Søren, der er arkitekt og oprindeligt er fra Struer og parrets søn, Halvor, flyttede Johanne Baggesen fra Aarhus til Slettestrand i 2020.

I første omgang boede familien i et sommerhus, som parret havde overtaget efter Johanne Baggesens bedsteforældre.

Siden købte de en ældre villa, som i dag er ombygget til en arkitektonisk perle, der ligger med udsigt til smuk natur i Slettestrands kuperede terræn.

Det er her, Johanne Baggesen, har startet sit surdejsbageri "Ælt", som startede i det små sidste år, da hun solgte surdejsbagværk i forbindelse med et fødevaremarked i Slettestrand.

I forbindelse med nytåret lancerede hun kransekage - her fik hun bestillinger på 200 stk. kransekage, og siden har det taget fart.

- Jeg har fået en drømmestart, og jeg nyder i den grad selv at kunne bestemme, siger Johanne Baggesen.

Udover at hun nu bager pizza'er, brød og fastelavnsboller på bestilling, har hun etableret samarbejde med forskellige aktører.

- Jeg har netop indgået aftale med Thorupstrand Fiskehus, hvor jeg skal levere brød, og tilsvarende har jeg indgået aftale med Aabybro Mejeri og ”Oh So Quiet”, der arrangerer vandreture, siger Johanne Baggesen og tilføjer, at det også bliver muligt at købe hendes morgenbrød i Thorupstrand Fiskehus.

Fra inspektør til selvstændig

Johanne Baggesen er vokset op på en landejendom ved Brønderslev og har en cand.mag. i oplevelsesøkonomi.

Hun har arbejdet på forskellige museer, og senest havde hun en stilling som museumsinspektør på Museum for Forsyning og Bæredygtighed i Brønderslev.

- Jeg havde en god og stabil indtægt, men jeg følte ikke, at jeg udviklede mig.

- Jeg havde lyst til at prøve noget andet, og i maj sidste år sagde jeg mit job op uden at have andet job på hånden.

En del af den nyvundne fritid brugte Johanne Baggesen på at male i det nye hus, som familien flyttede ind i december sidste år. Undervejs gjorde hun sig nogle tanker om, hvilken drejning hendes arbejdsliv skulle tage.

- Jeg vidste, at jeg var god til at bage, så det besluttede jeg mig for at prøve af. Det vigtigste for mig var, at det var noget, som jeg blev glad af at beskæftige mig med.

Planer for fremtiden

Interessen for at eksperimentere med surdej fik hun, da hun var på barsel med Halvor, der i dag er knap tre år gammel.

- Jeg kan godt lide tanken om at bage uden brug af kommerciel gær, og det siges, at surdej er godt for fordøjelsen, siger Johanne Baggesen med et smil.

- Det har været en stejl læringskurve, og i starten spiste vi mange flade brød.

Det er fortid, for nu er citronsnurrerne og surdejsbollerne smukt hævede, og Johanne Baggesen har formået at skabe sig en levevej.

Johanne Baggesen bager brød af surdej og hun har blandt andet selv fundet på citronsnurrer, som er med citron, marcipan og blå birkes. Foto: Martin Damgård

- Jeg er ikke nødvendigvis en født iværksætter, men det driver mig, at jeg kan se noget vokse.

Opskrifterne er hendes egne påfund, og der er blevet testspist mange pizza'er for at nå frem til den rette smag.

- Jeg får mine råvarer fra lokale leverandører. Blandt andet henter jeg mit mel på Vester Hedegaard ved Pandrup, hvor kornet dyrkes og males på gården.

Med øje på en øget produktion har Johanne Baggesen været nødt til at investere i ny og større ovn, frysekapacitet mv. Hun håber, at det blot er starten, for ideerne bobler frem ligesom hendes surdej, der er grundlaget for forretningen.

- Min vision er at producere kvalitetsbrød til frost lavet på gode og lokale råvarer. En af mine tanker er at tilbyde brødkasser i lighed med måltidskasserne, siger Johanne Baggesen, der ligeledes håber, at hun kan indgå et samarbejde med områdets udlejningsbureauer om levering af brød til sommerhusgæsterne.

- Jeg håber, at jeg kan få skabt en god og sund virksomhed, som betyder, at jeg på sigt ikke kan blive ved med at være i de nuværende rammer.