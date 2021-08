Sidste halvårsregnskab: Jutlander Bank mere end fordobler sit resultat

AARS:Når aktionærerne onsdag aften skal tage stilling til, om Jutlander Bank skal opløse sig selv og gå sammen med Sparekassen Vendsyssel i Sparekassen Danmark, så kan de i hvert fald træffe beslutningen i vished om, at deres bank er i fin økonomisk form.

Jutlander Bank har nemlig mere end fordoblet sit overskud efter skat i årets første seks måneder set i forhold til den sammen periode i 2020.

Halvårsregnskab Her er udvalgte tal fra Jutlander Banks halvårsregnskab 2021 (mio. kr.) (2020-tal i parentes): Netto rente- og gebyrindtægter: 438 (396) Kursreguleringer: 26 (11) Personale- og administrationsudgifter: - 276 (- 262) Nedskrivninger på udlån: 69 (-18) Resultat efter skat: 196 (91) Udlån: 9011 (8751) Indlån: 17.004 (15.637) Egenkapital: 3601 (3292) VIS MERE

Bankens ledelse anser resultatet for ”meget tilfredsstillende”.

- Det bedre resultat er båret oppe af høj kundeaktivitet, siger Per Sønderup, som er ordførende direktør i Jutlander Bank.

- I første kvartal (af 2021, red.) oplevede vi et rekordhøjt antal bolighandler, og det fortsatte i andet kvartal. Samtidig trækker vi mange nye kunder til - helt nøjagtigt 10.443 nye kunder i løbet af det seneste år - og de er også med til at hæve vores forretningsomfang, siger Per Sønderup.

Ligesom andre danske banker har også Jutlander Bank medvind fra den gode økonomiske situation, som både privat- og erhvervskunder befinder sig i herhjemme.

Det kan mærkes på bankens konto for nedskrivninger på svage udlån.

- Vi har fortsat ikke registreret væsentlige tab som følge af coronaen. Derfor kan vi tilbageføre nedskrivninger, tilføjer han.

Nedskrivninger er en indtægt

Jutlander Bank har i første halvår 2021 netto kunnet tilbageføre tidligere foretagne nedskrivninger for 69 millioner kroner som en indtægt.

I første halvår 2020 var nedskrivningerne en udgift i driftsregnskabet på 18 millioner kroner.

Per Sønderup mener, at sammen med det netop offentliggjorte halvårsregnskab fra Sparekassen Vendsyssel tegner der sig et billede af to fusionspartnere med en stærk økonomi.

- Begge pengeinstitutter kom stærkt ud af første halvår og er begge bundsolide, så vi har et godt udgangspunkt for at få succes med Sparekassen Danmark fra starten, siger Per Sønderup.

Sparekassen Vendsyssel afholder ekstraordinært repræsentantskabsmøde 31. august med henblik på vedtagelsen af sammenlægningen med Jutlander Bank.