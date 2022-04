Sidste omgang: Bryghus erklæret konkurs - igen

LØKKEN:Løkken Bryghus er gået konkurs - igen.

Det bekræfter en i ejerkredsen på ni personer overfor Nordjyske.

Det skete første gang i 2011, da bryghuset, som dengang havde små 700 anpartshavere, året forinden havde præsenteret et regnskab med et underskud på 1,7 mio. kr.

I det seneste offentlig kendte regnskab fra 2020 gav bryghuset et underskud på 258.000 kr. Året forinden var underskuddet på 316.000 kr.

I januar i år havde bryghuset ifølge cvr.dk otte ansatte.

Ifølge Nordjyskes oplysninger blev konkursen begæret i sidste uge, men ejerne af bryghuset er gået stille med dørene.

I hvert fald havde ingen af de små 10 personer, som lørdag 9. april kl. 15 mødte op ved bryghuset for at få en rundvisning samt deltage i en ølsmagning fået besked.

To af dem var Leif Hessellunds fætter og fætterens hustru.

- De havde fået et gavekort til ølsmagning i julegave af deres børn, fortæller Leif Hessellund, der bor i Løkken og fulgte sin fætter og dennes hustru hen til bryghuset.

Han fortæller, at der ikke engang var sat en seddel i døren om konkursen.

- Det sjove var, at døren stod åben, så man kunne gå lige ind. Det hele så ud, som om det var forladt i hast. Lysene var tændt, men der var ikke et øje. Der lå værktøj flere steder, som om man havde været i gang med noget. Der var fri adgang til vin og spiritus, så folk stod da og tænkte på, om de skulle tage for sig af retterne, til pengene passede - og så gå igen, fortæller Leif Hessllund, som ikke just er imponeret over ledelsen af bryghuset.

Løkken Bryghus er gået konkurs Screenshot

- Det er da utroligt ringe, at de ikke i det mindste sætter en seddel op for at informere folk, der kommer til et arrangement, der er betalt for, om, at der er lukket, fortæller Leif Hessellund.

Lukket er også bryghusets hjemmeside.