Sidste skrig fra gris med flag: - Folk brød ud i gråd

SÆBY:Onsdag er en hård dag for mange mennesker i Sæby.

Størstedelen af de 800 medarbejdere på slagteriet Danish Crown havde deres sidste dag i produktionen.

Og det sidste skrig lød fra den gris, der blev slagtet.

Det blev markeret ved, at de mange medarbejdere fulgte grisen - som i dagens anledning blev markeret med et flag - rundt på båndet.

- Det er en oplevelse, man ikke kan undgå at blive påvirket af. Følelserne hos medarbejderne skiftede mellem, at de er kede af det med tårer i øjnene til, at de ses med et smil, og der bliver sagt tak for denne gang, fortæller fabrikschef Jesper Sørensen.

For ham selv gælder det, at han i dag kæmper med at holde sammen på sig selv.

- Jeg forsøger ikke at blive alt for påvirket af det, fortæller han videre.

Folk brød ud i gråd

Fællestillidsmand Jens Hansen fortæller, at han har haft et par stressende uger på tillidsmandskontoret med at hjælpe de mange medarbejdere videre.

Derfor kan han mærke, at det ikke helt er gået op for ham, at det snart er et farvel til den arbejdsplads, hvor han har haft sin daglige gang i snart 30 år.

- Men da jeg så kommer ned til de andre, fik jeg da en klump i halsen. Der blev jeg godt nok ramt, siger han.

- Der var meget stille dernede. Folk stod helt tomme i ansigtsudtrykket,og nogle brød helt sammen. De fleste var virkelig berørt, fortsætter han.

Jens Hansen har som fællestillidsmand haft en stor arbejdsbyde med at hjælpe de mange medarbejdere videre. Først da han kom ned og fulgte den sidste gris, gik det op for ham, at det snart er slut. Arkivfoto: Torben Hansen

Kender ikke fremtiden

Jesper Sørensen blev fabrikschef i 2018 og har indtil nu været chef for omkring 800 medarbejdere.

- Jeg kender selvfølgelig ikke alle lige godt, men det bliver rigtig hårdt at tage afsked med dem. Det er egentlig det, jeg ser mindst frem til. Jeg har været utroligt glad for dem alle sammen, siger han.

Jesper Sørensens egen fremtid er ikke afgjort, men han ønsker at fortsætte i Danish Crown.

- Jeg tror, jeg skal lave noget andet end at være fabrikschef i hvert fald. Jeg håber, vi kan finde ud af noget, og ellers må jeg finde noget andet, fortæller han.

Jens Hansen, som er bosat i Sæby, er heller ikke afklaret med, hvad der skal ske for hans vedkommende.

For nu er det et faktum, at den sidste gris i Sæby er blevet slagtet. Torsdag forlader de sidste fødevarer fabrikken. Og på fredag afholdes et afskedsarrangement, hvor alle medarbejderne mødes til rundstykker og formentlig endnu et emotionelt farvel.

Og så er det slut. Slagteriet i Sæby, som åbnede i 1971, lukker.

