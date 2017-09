Sidste tur til Tyskland - auf Wiedersehen!

VRÅ: - Pass auf dich auf!

Pas godt på dig selv. Med de ord startede en tårevædet Ernst Nordhoff tirsdag sin lastbil i Vrå for at køre til Sendenhorst i Tyskland. En tur på små 800 kilometer, som den tyske chauffør har taget én gang om ugen igennem samfulde 33 år for at levere varer til vinduesfabrikken Ventisol.

I går var det uigenkaldeligt slut. Den 63-årige Ernst går på pension efter 41 år bag rattet. Hvert eneste år har han kørt 125.000 kilometer, hvoraf cirka halvdelen har bestået af turene til og fra Ventisol. Ernst er ansat ved det tyske firma Veka, som er underleverandør til Ventisol, og nogle af de ansatte på fabrikken i Vrå har han kendt gennem mere end 30 år.

Blandt dem er sælger Bente Aggerholm, der er korrespondent i tysk og lærte Ernst Nordhoff at kende, da hun som ung kørte til Sendenhorst sammen med ham for at arbejde på Veka.

- Det var Ernsts første tur til og fra Ventisol, og dengang kneb min far en tåre, da vi kørte afsted i lastbilen. Denne gang var det Ernsts sidste tur, og nu var det hans tur til at græde. Han kørte herfra med lastbilens horn tudende i 10 sekunder, fortæller en rørt Bente Aggerholm.

Da Ernst Nordhoff for tre år siden blev portrætteret i NORDJYSKE, filosoferede han over, hvordan det var at køre den samme strækning uge efter uge:

- Det er egentlig det dejlige ved det. Man ved ganske præcist, hvor hvad som helst er. Og om vinteren ved man, hvor de farlige hjørner er.

Han klagede dog lidt over, at det hele nu om dage skal gå så "schnell, schnell, schnell", og bekendtgjorde, at når han havde slidt sin lastbil nummer ni ned, ville han stoppe.

Det gør han så nu. Forude venter en pension med rideheste og båd. Og så må Ventisol klare sig uden Ernst.