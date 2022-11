Siemens-fyringer: Ansatte i Aalborg går fortsat rundt i uvished

AALBORG:Skal der nedlægges stillinger på Nordjyllands største private arbejdsplads?

Det spørgsmål er fortsat ubesvaret mere end en måned efter nyheden om, at Siemens Gamesa skal nedlægge en lang række stillinger i Danmark.

Det var i slutningen af september, at vindmøllegiganten gik ud med beskeden om, at man forventer at nedlægge 2900 stillinger globalt - herunder 800 i Danmark, hvor man har produktion i henholdsvis Aalborg, Brande og Esbjerg.

Dengang var det uvist, om vingefabrikken i Aalborg - der har 1600 ansatte - bliver ramt. Og det er det fortsat.

Da Nordjyske fredag henvender sig til Siemens Gamesa, lyder beskeden, at man ikke er begyndt at forhandle i Danmark endnu.

Siemens Gamesa har i Danmark produktion i Aalborg, Esbjerg og Brande. Foto: Martél Andersen

Først til december

- Vi ser formentlig ind i december måned, før vi ved mere, og vi vil kommunikere om det, når vi kan, lyder det i et skriftligt svar til Nordjyske.

Af pressemeddelelsen om nedskæringerne, som selskabet sendte ud tilbage i september, fremgik det ellers, at man forventede at påbegynde afskedigelser i begyndelsen af oktober.

Men der var tale om afskedigelserne på globalt plan, forklarer selskabet fredag. Man er startet med at forhandle andre steder i verden, og der pågår lige nu forhandlinger i Spanien, oplyser Siemens Gamesa.

Siemens Gamesas vingefabrik i Aalborg Øst tog sidste år nye produktionsarealer på i l alt 15.000 kvadratmeter i brug. Arkivfoto

3F: Vores medlemmer går fri

Det er endnu uvist, hvilke typer af stillinger der skal nedlægges i Danmark.

Hos 3F Aalborgs Industrigruppe siger formand Benny Vinther Jensen, at hans medlemmer på vingefabrikken i Aalborg - de timelønnede i produktionen - ikke bliver ramt af nedskæringer.

- Jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvad der sker om et år eller to, men i forhold til den udmelding, der kom i september om de 800 stillinger i Danmark, så er der ingen planer om, at der skal ske reduktioner af timelønnede medarbejdere i Aalborg.

- Jeg kan ikke afvise, at der kommer til at ske afskedigelser på funktionær-niveau i Aalborg. Det har jeg ikke nogen anelse om, men der er ikke nogen af vores medlemmer, de timelønnede i produktionen, som bliver berørt. Det har vi fået oplyst, siger Benny Vinther Jensen.

- Der er ikke nogen af vores medlemmer, de timelønnede i produktionen, som bliver berørt. Det har vi fået oplyst, siger Benny Vinther Jensen, formand for 3F Aalborgs industrigruppe. Arkivfoto

11 stillinger i Aalborg

Den oplysning kan man dog ikke bekræfte hos Siemens Gamesa.

- Forhandlingerne i Danmark er endnu ikke begyndt, og først når de er afsluttet, ved vi, hvilke stillinger der bliver berørt, siger Sanne Frimor Petersen, kommunikationschef i Siemens Danmark.

Alene siden sommer har virksomheden ansat over 100 nye medarbejdere i produktionen, og på selskabets hjemmeside kan man lige nu finde 11 opslåede stillinger med base på enten Assensvej eller Mølholmsvej i Aalborg.

Har tabt 9 mia. kr. i år

Siemens Gamesa har i 20 år produceret vindmøllevinger på Assensvej i Aalborg Øst og indviede sidste år to nye produktionshaller.

Det seneste skud på stammen af produktionshaller måler 140.000 kvadratmeter, mens de ansatte i øjeblikket arbejder på en 97 meter lang vinge.

Virksomhedens første produktionshal bruges i dag til at opbevare komponenter til vindmøllevingerne, mens selve fremstillingsprocessen er flyttet til de nyere haller.

Aalborg har de senere år fået en central rolle i fremtidens vingeproduktion til havvindmøller.

Allerede for 20 år siden lå vindmøllevingernes længde i konkurrence med højden på Hirtshals Fyr. I dag er vindmøllevingerne i en helt anden liga end både Hirtshals Fyret og Aalborgtårnet Jette Klokkerholm

I alt har Siemens Gamesa 5600 ansatte i Danmark. Udover fabrikken i Aalborg bliver der også produceret i Brande og Esbjerg.

Danmark er det land, hvor Siemens-Gamesa skærer flest stillinger væk. Nedlæggelserne sker ifølge selskabet som en del af en ny strategiplan, der skal øge virksomhedens vækst og gøre dens struktur mere simpel og strømlinet.