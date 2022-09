AALBORG:Vindmølleproducenten Siemens Gamesa nedlægger 800 stillinger i Danmark som led i strategiprogram.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det spansk-tyske selskab.

Siemens Gamesa har blandt andet fabrik i Aalborg, der har flere hundrede ansatte.

I alt skal 2900 stillinger nedlægges globalt. Heriblandt eksempelvis 475 stillinger i Spanien og 300 i Tyskland.

Siemens Gamesa har omkring 5600 ansatte i Danmark og har adresse i Brande.

Til Finans oplyser Siemens Gamesa, at der endnu ikke er et overblik over, hvor i landet stillingerne skal skæres væk.

Desuden betyder beslutningen ikke nødvendigvis, at 800 medarbejdere afskediges.

Nedlæggelserne sker som "næste skridt" i en del af et strategiprogram, der skal "udfolde selskabets fulde potentiale" og øge virksomhedens vækst.

- Det er aldrig nemt at tage sådan en beslutning, men nu er det tid til at tage afgørende og nødvendige handlinger for at vende virksomheden og sikre en bæredygtig fremtid, siger Jochen Eickholt, administrerende direktør i Siemens Gamesa, i pressemeddelelsen.

Tilbage i starten af august lød det ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Siemens Gamesa overvejede at nedlægge omkring 2500 arbejdspladser. Det svarede til ni procent af selskabets samlede antal ansatte.

/ritzau/