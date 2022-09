Vindmøllegigant skal skære 800 stillinger: Uvished i Aalborg

AALBORG:Nordjyllands største private arbejdsplads står potentielt foran en større fyringsrunde.

Torsdag eftermiddag meddelte den spansk-tyske vindmøllegigant Siemens Gamesa, at man vil skære 2900 stillinger globalt, herunder 800 i Danmark.

Stillingerne bliver lukket over det næste års tid, men hvor de præcist rammer, er endnu uvist.

- Vi ved ikke noget endnu. Hverken om arbejdsområder eller lokation. Det, vi ved, er, at der skal skæres op mod 800 stillinger, fordi vi nogle steder har overkapacitet, siger kommunikationschef i Siemens Danmark, Sanne Frimor Petersen.

Danmark er det land, hvor Siemens-Gamesa skærer flest stillinger væk. På vingefabrikken i Aalborg er der cirka 1600 ansatte, men de må altså vente lidt på at få at vide, om de bliver ramt af den kommende fyringsrunde – og i så fald hvor hårdt.

Siemens Gamesa oplyser, at man vil påbegynde de første forhandlinger og afskedigelser i begyndelsen af oktober.

Ikke en nem beslutning

Nedlæggelserne sker ifølge Siemens Gamesa som en del af en ny strategiplan, der skal øge virksomhedens vækst og gøre dens struktur mere simpel og strømlinet.

- Det er aldrig nemt at tage sådan en beslutning, men nu er det tid til at tage afgørende og nødvendige handlinger for at vende virksomheden og sikre en bæredygtig fremtid, siger Jochen Eickholt, administrerende direktør i Siemens Gamesa, i en pressemeddelelse.

Indtil videre har Siemens Gamesa tabt over 9 milliarder kroner alene i år. Dermed har vindmøllekoncernen på mindre end tre år haft et samlet underskud på svimlende 20 milliarder kroner.

I det lys har Siemens Gamesa et akut behov for at nedbringe sine omkostninger. Det er især selskabets landvindforretning, som i kombination med logistikbøvl og høje råvarepriser, har slået hul i bundlinjen.

20 år i Aalborg Øst

Tilbage i starten af august lød det ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Siemens Gamesa overvejede at nedlægge omkring 2500 arbejdspladser.

Nu viser det sig altså, at tallet er endnu højere.

Siemens Gamesa har i 20 år produceret vindmøllevinger på Assensvej i Aalborg Øst. Virksomhedens første produktionshal, bruges i dag til at opbevare komponenter til vindmøllevingerne, mens selve fremstillingsprocessen er flyttet til de nyere haller.

Det seneste skud på stammen af produktionshaller måler 140.000 kvadratmeter, mens de ansatte i øjeblikket arbejder på en 97 meter lang vinge.

Allerede for 20 år siden lå vindmøllevingernes længde i konkurrence med højden på Hirtshals Fyr. I dag er vindmøllevingerne i en helt anden liga end både Hirtshals Fyret og Aalborgtårnet Jette Klokkerholm

Det er kun for nyligt, at Siemens Gamesa i Aalborg ansatte 120 nye medarbejdere i produktionen.

I alt har Siemens Gamesa 5600 ansatte i Danmark. Udover fabrikken i Aalborg bliver der også produceret i Brande og Esbjerg.