Sikkerhedskø er forsvundet

INDLAND: For et år siden introducerede Københavns Lufthavn et særligt hurtigt spor, så indenrigsrejsende var sikret en hurtig vej gennem sikkerhedskontrollen.

Og det virker.

En ny opgørelse fra lufthavnen viser, at flere end 440.000 har benyttet sig af sporet i år, og 99,6 procent af alle har ventet under de fem minutter. Faktisk har den gennemsnitlige ventetid i alle månederne været under to minutter.

Problemer kom der ellers mange af, da Københavns Lufthavn i marts 2015 lukkede sikkerhedskontrollen i indenrigsterminalen, så alle passagerer skulle benytte den centrale sikkerhedskontrol, hvilket gav lange ventetider.

Et forslag om at give indenrigspassagererne deres eget spor blev først afvist af lufthavnen, som hævdede, at det var ulovligt at forskelsbehandle uden- og indenrigspassagerer.

Det undrede Henriette von Platen, formand for den nordjyske pendlerklub SK-AAL, så hun henvendte sig til transportministeriet og spurgte, om det nu kunne passe, og det fandt ministeriets jurister hurtigt ud af, at det ikke kunne.

Dermed var der åbnet for den løsning, der blev taget i brug 28. oktober sidste år og straks blev en succes.

Gratis at bruge

I Københavns Lufthavn glæder man sig over den positive modtagelse fra de indenrigsrejsende:

- Når man rejser indenrigs er det vigtigt at kunne komme hurtigt gennem lufthavnen. Derfor oprettede vi indenrigssporet, og vi er utrolig glade for, at de rejsende har taget så godt imod det, og at op mod en halv million allerede har brugt det, siger Kasper Hyllested, der er pressechef i Københavns Lufthavn.

Han opfordrer samtidig til, at flere husker at bruge sporet.