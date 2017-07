Silvan solgt til kapitalfond

INDLAND: Silvan kommer på tyske hænder. Det er den tyske kapitallfond Aurelius, der har købt gør-det-selv- kæden af Stark Group A/S.

Silvan har hovedkvarter i Aarhus og er en af de førende gør-det-selv-kæder i Danmark. Silvan har 1400 ansatte og driver 42 butikker.

- Silvan er et velkendt mærke i Danmark, der opererer på et sundt marked. Som en ikke-kerneforretning under Stark vil Silvan drage fordel af den øgede opmærksomhed, som kæden vil få under Aurelius-paraplyen, siger Donatus Albrecht , der er bestyrelsesmedlem i Aurelius.

Silvan har været til salg i nogle måneder, da ejeren vil bruge kræfterne på Stark, som sælger til håndværkere, hvor Silvan mest har handlet med private.