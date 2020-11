Simon Kollerup: - Jeg ved godt, at vi beder om meget

NORDJYLLAND:Både produktionsvirksomheder og andre virksomheder i Nordjylland bør i den kommende periode drive deres virksomhed med de medarbejdere, som bor inden for samme kommune.

Sådan lyder udmeldingen fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse fredag.

- Det ved vi, kan være en udfordring. Nogle steder kan de medarbejdere, der bor lokalt, eventuelt tage nogle ekstra vagter. Andre steder skal der findes andre løsninger. Det er naturligvis op til den enkelte virksomhed, skriver Simon Kollerup i pressemeddelelsen.

De nye restriktioner og begrænsninger i syv nordjyske kommuner, der blev meldt ud torsdag aften, har medført mange spørgsmål fra arbejdspladser og medarbejdere.

Erhvervsministeriet slår fast, at der skelnes klart mellem medarbejdere, der bor i samme kommune som deres arbejdsplads og medarbejdere fra andre kommuner.

Medarbejdere, der bor i den samme kommune som deres arbejdsplads og som ikke kan varetage deres arbejde hjemmefra, kan fortsat gå på arbejde.

Det gælder for eksempel frisøren, håndværkeren eller smeden på en produktionsvirksomhed, som bor i samme kommune, som de arbejder.

Sådan er reglerne for arbejdspladserne Offentlige og private arbejdspladser i de syv berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende syv kommuner opfordres til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner og som har bopæl i en af de syv kommuner. Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde. Ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes fra andre arbejdspladser uanset funktion (medmindre negativ PCR-test kan forevises, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer). KILDE: Coronasmitte.dk VIS MERE

Omvendt opfordres medarbejdere, der arbejder i en anden kommune, end hvor de bor, kraftigt til alene at krydse kommunegrænsen, hvis de varetager kritiske funktioner.

Hvis man for eksempel arbejder i en tøjbutik i nabokommunen, opfordres man altså til at holde sig hjemme i den kommende periode.

- Smitteudbruddet i Nordjylland er en trussel både mod borgernes sundhed men også vores arbejdspladser.

- Det betyder, at alle skal kigge deres virksomhed efter i sømmene, og alle der kan varetage deres funktioner hjemmefra opfordres kraftigt til at arbejde hjemme. Jeg ved godt, at vi beder om meget. Men det er en alvorlig situation, vi står i, siger Simon Kollerup.

Der gælder særlige retningslinjer for ansatte, der varetager ”kritiske funktioner”.

Det er en lokal og konkret vurdering om en funktion er kritisk. Det er således op til den enkelte virksomhed eller den enkelte offentlige myndighed at vurdere, om medarbejderne varetager kritiske funktioner, oplyser ministeriet.

Med kritiske funktioner menes i den forbindelse funktioner der er kritiske for samfundet.

Det kan blandt andet være personale ansat i:

Sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.)

Ældreplejen og området for socialt udsatte

Børne- og undervisningssektoren

Politiet og kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet mv.

Forsyningsvirksomhed, herunder energisektoren, vandsektoren, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

Fødevareforsyningen, herunder dagligvaremarkedet, apotekervæsenet, kødkontrollen mv.

Yderligere information til virksomheder kan findes på virksomhedguiden.dk, oplyser ministeriet.

Virksomheder kan kontakte Erhvervsstyrelsens corona hotline på tlf. 72 20 00 34