Sjælden afgørelse: Slut med elever hos Gorm Lokdam

NORDJYLLAND:Han er blevet kendt skyldig i momssvig for flere millioner kroner og har en række andre kontroversielle sager bag sig.

Nu er Gorm Lokdam, der sammen med sin hustru er kendt for at stå bag slotshotellet Store Restrup Herregård mellem Aalborg og Nibe, igen i vælten.

I en yderst sjælden afgørelse har Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder afvist, at Gorm Lokdam kan blive godkendt som lærested for kokke-, tjener- og receptionistelever.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det er første gang i 14 år, at en arbejdsgiver i den branche får frataget sin mulighed for at få elever.

Afbrudte elevophold

Ifølge Ankenævnet har over halvdelen af Gorm Lokdams tidligere elever oplevet at stå uden en oplæringsansvarlig. Det vil sige, at de er gået på arbejde i receptionen, køkkenet eller restauranten uden at få hjælp til at håndtere deres arbejdsopgaver.

Desuden hæfter Ankenævnet sig ved det utal af elever, som har afbrudt deres læretid i utide, samt historier om dårligt arbejdsmiljø og brud på overenskomsten.

På den baggrund konkluderer Ankenævnet, at Gorm Lokdam ”ikke kan skabe betryggende oplæringsvilkår for eleverne.”

- Det viser, at der faktisk er grænser for, hvad man kan slippe afsted med, når det kommer til at behandle sine ansatte dårligt, siger Mette Jensen, forhandlingssekretær i 3F Privat Service, Hotel og Restauration, til Fagbladet 3F.

Gorm Lokdam er ikke vendt tilbage på Fagbladet 3F’s henvendelser, men til Ankenævnet har han sagt, at oplysningerne i sagen indeholder ”falske påstande”, og at medlemmerne af Ankenævnet ”ikke er uvildige.”

En lang række sager

Gorm Lokdam har over en længere årrække været omdrejningspunkt i en række møgsager. Alt fra betinget fængsel for ulovlig kopiimport af knive fra Kina til uretmæssig bortvisning af en medarbejder og sager om lønsnyd for flere hundrede tusinde kroner.

For nyligt blev Gorm Lokdam og hans hustru, Ann Vibeke Lokdam, af Vestre Landsret kendt skyldige i omfattende momssvig. I den forbindelse blev Gorm Lokdam idømt to års betinget fængsel samt en tillægsbøde på seks millioner kroner.

Afgørelsen om, at Gorm Lokdam ikke længere må hyre elever er en stadfæstelse af en beslutning fra de faglige udvalg for receptionist- og gastronomuddannelsen.

Den kan ikke ankes, og afgørelsen omfatter St. Restrup Herregård, Vraa Slotshotel, Kokkedal Slotshotel, Sophiendal Slotshotel, Sauntehus Slotshotel, Hvedholm Slotshotel og Roegegaard.