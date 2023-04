- Sjovt at nogen kalder os for Udkantsdanmark, når vi sender varer til København

HJØRRING:Der er smil på læben og glimt i øjnene hos parret bag disken i Hjørring Vinhandel. Mariann Sibbern og Carsten Frederiksen har 1. maj drevet vinhandel sammen i 30 år - og kan i øvrigt samme dato fejre 30 års bryllupsdag.

Der er ping-pong i butikken - både mellem Mariann og Carsten og mellem de to og kunderne. Og det er en vigtig del af opskriften på at drive forretning sammen gennem så mange år.

- Vi har heldigvis så travlt, at vi kun kan nå at få en enkelt finke af panden, når vi går forbi hinanden, siger Mariann drillende.

Carsten smiler og forklarer:

- Vi har delt det meget op - og jeg skal nok holde mig fra regnskaberne!

Så gik det stærkt

Historien bag de to og en vinhandel tog sin begyndelse i Fjerritslev, hvor Carsten stammer fra, mens Mariann kommer fra København.

- Ja, jeg måtte importere hende først til Fjerritslev og så her til Hjørring, og nu er fortrydelsesretten vist ovre, smiler Carsten.

Mariann Sibbern har prøver at få dyrket lidt yoga, når hun ikke har travlt i butikken. Foto: Bente Poder

Mariann var udlært tjener, og det var grunden til, at de valgte at gå ind i vinhandelsbranchen.

- Vi ville jo gerne have børn, og så er tjenerfaget en dårlig ide, fortæller Mariann.

Da de hørte om en vinhandel i Fjerritslev, der var til salg, så sprang de til. Det skulle gå lidt stærkt, og de sagde ja til datoen 1. maj, selvom det var samme dato, som de havde sat for deres bryllup. De fik dog 10 dage til at tage på bryllupsrejse, inden de reelt overtog forretningen.

- Og på bryllupsrejsen fandt vi ud af, at jeg var gravid, så det gik lidt stærkt, siger Mariann med et skævt smil.

Gennem de 12 og et halvt år i butikken i Fjerritslev, som var en del af Skjold Burne-kæden, lærte de ægteparret bag Skjold Burne-forretningen i Hjørring at kende, og de blev ret vilde med butikken i Hjørring.

- Det var en fantastisk butik, en stor vinhandel og med piber og tobak, så det var lidt sjovere her, fortæller Carsten.

Så da butikken i Hjørring skulle sælges, var de hurtige til at træffe beslutningen. Butikken i Hjørring var også stor nok til, at de kunne have en ansat, hvilket passede fint i forhold til at have små børn.

Mariann og Carsten har to børn sammen, og Carsten to fra tidligere.

En hverdag blandt fristelser

Forretningen sælger ud over vin også spiritus, tobak og piber, kaffe og te samt chokolade.

- Vi sælger ikke ret meget, vi ikke selv kan lide, fortæller parret, der afviser, at det er svært at modstå fristelserne i dagligdagen.

- Så skulle det da lige være chokoladen, smiler Mariann.

Det sker, at de tager en god flaske vin med hjem, hvis det passer til aftensmaden, men så bliver det kun til et enkelt glas til maden.

- Ja, med mindre det altså er en særligt god flaske, og så kun, hvis det er planlagt, bedyrer Carsten, der i øvrigt står for madlavningen de fleste dage. Det med sukker og bagning, er Marianns afdeling.

Carsten Frederiksen er også med i bestyrelsen for Nærbutikkernes Landsforening, i Rotary og Hjørring Broderlige Skyttelaug. Foto: Bente Poder

Carsten har tidligere været ryger, men stoppede engang han kom hjem fra Sydafrika og ikke havde flere cigaretter. Han kan dog stadig finde på at ryge ved festlige lejligheder eller tage piben med på jagt.

De påpeger, at de med specialbutikken kun har en slags kunder:

- Vi har kun glade kunder - enten køber de for at glæde sig selv, eller også for at glæde andre, fortæller parret.

Tobak og moden

Butikken har en af landets største pibeafdelinger - og er i øvrigt en af de kun syv-otte store tobaksforhandlere, der er tilbage i Danmark.

- Der er stadig salg i tobak, selvom det er noget udskældt, fortæller de.

Gennem årene har udvalget i butikken ændret sig en del. Fra at være noget udskældt, man blandede med cola, blev rom lige pludselig populært og noget, man kunne få som kvalitetsvare i mange varianter. Det samme skete med gin.

- Da vi kom til Hjørring, troede vi, at specialøl havde toppet, men det er jo blevet ved, fortæller Mariann.

I dag er en del af forretningen også blevet handel på nettet, og her kommer kunderne langvejs fra.

- Det er så sjovt, at nogen kalder os for Udkantsdanmark, når vi sender varer afsted til København, siger Mariann.

Travle dage

Indtil 2017 fortsatte Carsten, der tidligere havde været chauffør, med også at have et job for Thinggaards Expressbusser, hvor han administrativt styrede nogle ruter. Det kunne stort set gøres med en time hver morgen og en hver aften.

Så der var og er nok at se til i forretningen, hvilket bekræftes af, at dørklokken lyder gentagne gange denne "rolige" mandag formiddag. Det er ifølge parret ikke usædvanligt med 300 kunder på en dag, og det sker, at det bliver til 600.

- Det er en travl butik, og vi har da også nået en alder, hvor vi tænker lidt over, hvordan vi vil fortsætte vores arbejdsliv, fortæller parret.

Foreløbigt er planen at fejre jubilæet ved at være med i Hjørring Handels Rose og Rosé til Open by Night fredag - og at fejre bryllupsdagen med en overnatning på hotel med lidt god mad og vin.