Skagen Beton åbner nyt betonværk i Støvring

STØVRING:Efter en byggeperiode på et år har entreprenørvirksomheden Svend Aage Christiansen A/S fra Østervrå nu afleveret et nyt betonværk i Støvring til Skagen Beton.

Det nye anlæg er koncernens største med en produktionskapacitet på omkring 100 kubikmeter færdigbeton i timen, som skal dække et geografisk område fra Aalborg til Randers og på sigt erstatte virksomhedens betonværk i Klarup.

Det oplyser Skagen Beton i en pressemeddelelse.

- I flere år har Skagen Beton haft et øje på Støvring, hvor koncernen har haft et ønske om at etablere et nyt, stort betonværk til færdigbeton - og nu efter et års byggeri er betonværket en realitet, lyder det.

Det er Svend Aage Christiansen A/S i Østervrå, der som hovedentreprenør for nyligt har afleveret det nye betonværk i Posborgparken til betonkoncernens datterselskab Betonværket Brønderslev A/S.

Det nye betonværk er koncernens suverænt største. pr-foto

Anlægget er placeret på den 15.000 kvadratmeter store grund i Posborgparken ud til E45 og er nu taget i brug.

- Oprindeligt udsprang idéen om at etablere et betonværk i Støvring af, at det ene af vores værker er placeret i et område i Klarup, som i 2016 blev omdannet fra erhvervsområde til boligområde. Derfor begyndte vi at overveje og kigge efter en anden placering, og her var Støvring en helt ideel lokation, forklarer Ove Skov, der er direktør i datterselskabet Betonværket Brønderslev A/S, og han uddyber:

- Dels ligger grunden helt ud til motorvejen, og der er således en god infrastruktur til stede, hvilket er helt afgørende, når vi blot har omkring 90 minutter til at transportere betonen fra anlægget ud til byggepladsen. Og dels vil betonværket i Støvring åbne op for leverance til nye geografiske områder, da vi nu kan levere helt fra Skagen i nord til Randers i syd.

Spændende opgave

Det nye betonværk er koncernens suverænt største, og der er tale om en fordobling af kapaciteten sammenholdt med det andenstørste værk i Klarup.

For entreprenøren Svend Aage Christiansen A/S har det været en særdeles spændende opgave at tegne og opføre betonværket:

- Det er relativt sjældent, at der bliver bygget nye betonværker i Danmark, og ovenikøbet har vi her at gøre med et betonværk af en vis kaliber, der er udstyret med den største blander på markedet. Det betyder, at betonværket har kapacitet til at forsyne nogle af de rigtig store byggerier, hvorimod Skagen Beton før måtte benytte sig af to betonværker til de største opgaver. Derfor er det naturligvis et spændende og interessant projekt for os at være hovedentreprenør på, og det er også en opgave, som passer os rigtig godt, fortæller administrerende direktør Svend Aage Christiansen.

Foruden et blandetårn med 4 store cementsiloer på 120 ton, består værket af lagerhal, vaskeplads, kontorer og velfærd, samt 14 siloer til sand og sten, og hos Skagen Beton er man godt tilfredse med såvel byggeprocessen som det færdige resultat:

- Jeg har arbejdet sammen med Svend Aage Christiansen i godt 27 år, og vi har et rigtig godt samarbejde, hvilket projektet her også afspejler. Når vi har med dem at gøre, så sørger de for det hele - fra at tegne værket til at lave jordarbejde, støbe fundament og opføre bygningerne. På den måde har vi ikke skulle bekymre os om noget, og vi har i stedet kunnet bruge energien på at drifte og således følge med den store efterspørgsel, vi oplever som følge af det byggeboom, som vi har set under coronapandemien, siger Ove Skov.

Betonværket i Støvring skal inden for de næste år erstatte værket i Klarup, som fortsat er i drift for, at Skagen Beton kan følge med aktivitetsniveauet og sikre en god overgangsperiode.