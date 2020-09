Skal du have feriepenge udbetalt? Pas på - du risikerer at blive snydt

NORDJYLLAND:Fra tirsdag kan man søge om at få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge, og det tilbud ventes mange at benytte sig af.

Meningen er, at vi borgere skal bruge de ekstra penge til at sætte gang i dansk økonomi.

Men netop som mange glæder sig til at bruge de udbetale feriepenge, er svindlere klar til at slå til. Og de vil være ekstra flittige den kommende tid, forventer Spar Nord.

- Vi ser ofte, at svindlere er gode til at udnytte, hvad der er "oppe i tiden". Vi har tidligere set det, når folk skal have penge tilbage i SKAT eller i forbindelse med corona-situationen, hvor svindlere udgav sig for at være fra Jobcentret og franarrede borgerne deres NemID-oplysninger, fortæller afdelingsdirektør Leif Lind Simonsen, presseansvarlig i Spar Nord, i en pressemeddelelse

Når telefonen ringer

Svindlen kan ske på flere måder:

- Svindlerne vil sandsynligvis udgive sig for eksempelvis at være fra Udbetaling Danmark. Her vil de måske via sms og mail påstå, at der er problemer med udbetalingen af feriepengene og hævde, at de kan hjælpe med udbetalingen at de ved at få NemID-oplysninger fra ofrene. Det kan også være fupopkald, hvor de siger, de vil hjælpe med udbetalingsprocessen og derigennem franarre NemID-koder, siger Leif Lind Simonsen.

Tidligere er svindlerne ofte gået efter ældre personer, men i forbindelse med udbetalingen af feriepenge er alle borgere mulige mål for svindelforsøg, advarer Spar Nord.

Det her må du aldrig gøre

- Den bedste tommelfingerregel for at undgå svindelnumre er at huske på, at hverken banker, Nets, kommunen eller andre myndigheder nogensinde vil bede om personlige oplysninger via telefon eller mail. Man skal man under ingen omstændigheder give sine informationer ud, hvis man bliver kontaktet af svindlere, understreger Leif Lind Simonsen og tilføjer:

- Svindlerne bliver dygtigere og dygtigere til at bruge fagtermer og fremstå professionelle for at lokke oplysninger ud af folk.

Han fastslår, at man aldrig må udlevere NemID-oplysninger - heriblandt nøglekoder - uanset hvor overbevisende personen i telefonen lyder.

Blev du snydt? Reager omgående

Hvis man har mistanke om, at telefonopkaldet er forsøg på svindel, skal man bede om personens navn og derefter selv ringe til myndigheden eller bankens hovednummer og spørge efter vedkommende. På den måde kan de be- eller afkræfte, om der er tale om snyd.

Er man blevet narret til at udlevere personlige oplysninger, skal man kontakte banken og Nets hurtigst muligt, så NemID og de ramte konti kan blive spærret.