Skal du til black friday? Hold øje med prisfusk

DANMARK:Et af årets absolutte højdepunkter for shopaholics og tilbudsjægere står lige for døren. 29. november er tiden igen kommet til black friday, der på rekordtid er blevet den dag på året, hvor omsætningen i fysiske butikker og netbutikker er allerstørst.

Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) har sædvanen tro spurgt et repræsentativt antal danskere om deres forventninger, og undersøgelsen tyder på, at interessen for at deltage i forbrugsfesten er stigende. 35 procent mod 32 i 2018 svarer således, at de forventer at købe noget i forbindelse med black friday.

- Kendskabet til Black Friday er helt i top, og især de yngre forbrugere har taget tilbudsdagen til sig. Hvis de sætter handling bag ordene, så kan det blive en rekordstor handelsdag, vurderer Niels Ralund, administrerende direktør i FDIH.

Hold øje med prisen

Brancheforeningen opfordrer i sit seneste nyhedsbrev medlemmerne til at tjekke op på og følge reglerne for prismarkedsføring for at undgå, at de får rabatterne til at fremstå urimeligt favorable.

Det er vanskeligt at vurdere præcist, hvor udbredt den type brud på reglerne er.

Hos Forbrugerombudsmanden modtager man relativt få klager i den anledning.

Ifølge chefkonsulent Eva Vindsebæk Sjøgren oprettede man i 2018 75 sager vedrørende erhvervsdrivendes markedsføring af tilbud med sammenligning med egen tidligere pris, såkaldte før- og nu-priser.

- Det er stort set dækkende for det totale antal klager, vi modtog. Nogle klager var ikke tilstrækkeligt dokumenteret, hvorfor vi besluttede ikke at gå videre med sagerne over for den erhvervsdrivende, uddyber hun.

Ikke mange klagesager

Forbrugerombudsmandens skarpeste reaktion er at politianmelde den erhvervsdrivende, hvilket blot skete i tre sager. Herudover sendte man en indskærpelse til den erhvervsdrivende i to sager, og endelig sendte man en orienteringsskrivelse om lovgivningen til den erhvervsdrivende i 10 sager.

- Afgørelsen beror på en konkret vurdering fra sag til sag af overtrædelsens grovhed. Politianmeldelse kommer typisk i spil i grove sager, eller hvis der er tale om gentagelsestilfælde. En indskærpelse er en tilkendegivelse af, at vi mener markedsføringsloven er overtrådt - måske ikke så groft, at det skal politianmeldes, men som et signal om, at vi vil anse det for særligt skærpende, hvis det gentager sig - lidt som et gult kort. Orienteringsskrivelser sender vi, hvis vi – for eksempel af ressourcemæssige årsager og på grund af sagens karakter - vælger ikke at gå ind i sagen, men vurderer, at der kan være grund til at minde om reglerne, siger Eva Vindsebæk Sjøgren.

Hun siger, at klageniveauet formentlig kun er toppen af isbjerget i forhold til det reelle niveau.

- Nogle opdager måske slet ikke, at de er blevet snydt, nogle opdager det, men klager ikke, og så er der nok nogle, der ikke ved, de kan klage, lyder den mulige forklaring.

Maria Liljequist: - Først og fremmest skal man overveje, om man i det hele taget har brug for at købe noget som helst.

Udspekulerede metoder

Fuldstændig samstemmende forklaring får man hos Forbrugerrådet.

Seniorjurist Maria Liljeqvist påpeger, at beløbene ofte er små i forhold til besværet ved at klage.

- Det er med garanti ikke udtryk for det reelle antal sager, fastslår hun.

Ud over decideret snyd er der mere udspekulerede metoder til at omgå reglerne, påpeger Maria Liljeqvist. En af dem handler om, at en førpris skal have været gældende i seks uger, før tilbuddet træder i kraft.

- Pricerunner lavede for Ekstrabladet en undersøgelse i forbindelse med Singles Day af 35.000 varer og afslørede, at 29 procent af varerne havde været sat op i pris siden 1. september, og derfor fremstod rabatten større, end den reelt var. Dermed overholder man reglerne, men det er jo ikke specielt retvisende i forhold til varens rigtige pris, siger hun.

For godt til at være sandt

Pricerunner.dk er ikke en skudsikker metode til at tjekke en vares pris, da ikke alle priser registreres, men en potentiel genvej.

- Det er jo ikke altid, man har mulighed for at tjekke. Der vil også være varer, du ikke kan finde, men hvis den er på Pricerunner, er det en god ide, siger Maria Liljeqvist.

Overordnet anbefaler hun, at man prøver at holde hovedet koldt på black friday.

- Først og fremmest skal man overveje, om man i det hele taget har brug for at købe noget som helst. Et andet godt råd er at kigge på prisen og ikke rabatten. Er varen i virkeligheden det værd? Brug din sunde fornuft. Nogle gange lyder noget næsten for godt til at være sandt, og så er det det måske også, bemærker hun.

Maria Liljeqvist understreger, at Forbrugerrådet intet har imod black friday.

- Jeg kan såmænd også selv blive grebet af stemningen, og det er bestemt muligt at gøre en god handel. Man skal bare se sig for, siger hun.