Skal I rekruttere? Her er 10 velkendte brølere - og 10 gode råd

REKRUTTERING:Kunden først. Det er et mantra for mange virksomheder. Det giver mening, for uden kunden var der jo ikke nogen til at købe produktet.

Det er en tilgang, som HR-afdelingen kan lære noget af i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft som aldrig før.

Rekrutteringsudfordringen er reel for mange virksomheder. De fleste virksomheder og brancher er ramt af problemet.

Alligevel sætter stort set alle virksomheder sig selv først i rekrutteringsarbejdet. De tror simpelthen, at virksomheden er vigtigst.

Det nuværende jobmarked er de jobsøgendes marked. Og hvis I ikke designer jeres processer derefter, er de gode ansøgere videre til jeres konkurrenter.

Så her er mit råd: Hvis I vil lykkes med at rekruttere i et svært marked, skal I sætte jer HELT over i ansøgerens stol. Se det med deres øjne. Og begynd så forfra.

Lær ansøgernes behov og problemer at kende. Og lav dernæst om på alt det i jeres arbejdsgange, som er uhensigtsmæssigt, akavet, ubehageligt og unødvendigt krævende for ansøgeren. Også selvom det er uhensigtsmæssigt, akavet, ubehageligt og krævende for jer.

Kom ansøgerne i møde, og giv dem alle en fantastisk oplevelse. Sørg for, at de går fra jer med det allerbedste indtryk - helt ned i de små detaljer.

10 gode råd Lav rekrutteringsprocesser, der giver ansøgeren en god oplevelse i alle led. Gør det let at komme til jer. Hvad med at ringe ansøgere op til en kort samtale i stedet for at bede om ansøgning og CV? Tjekke deres LinkedIn-profil? Invitere folk på kaffe, før I har ledige stillinger? Drop de urealistiske lister af krav til ansøgerne. I skal ikke hyre en rumpilot til NASA, men en kollega. Lav til gengæld en liste over krav til jer selv. Ja, den må gerne være lang. I er også til samtale. Mindst halvdelen af samtalen er for ansøgerens skyld. Stil jer til rådighed. Vær transparente. Samtaler foregår 100 procent på ansøgernes præmisser. Tag hensyn til deres kalender, ikke jeres. Brug aften og weekender om nødvendigt. Gør dem trygge. Tag hensyn til deres omdømme. Alle får svar. Så mange som overhovedet muligt får et personligt, unikt svar. Copy-paste er kun en nødløsning. Det gælder både uopfordrede ansøgninger, gode og dårlige ansøgninger og anmeldelser af virksomheden. Giv ordentlige afslag. Gode, menneskelige, empatiske, venlige. Lad ingen ansøgere “hænge” et eneste sekund længere end nødvendigt. Send afslag hurtigt. Hvis I har fulgt råd nr. 8, bliver de kun glade, hvis I fortryder. Gør det givende at søge. Mødet med jer skal være hvert sekund værd af ansøgerens tid. Behandl dem godt. Spørg om de ønsker feedback, og brug tid på det hvis de siger ja tak. VIS MERE

Koster det tid og ressourcer? Ja. Er det bøvlet for jer? Ja. Er det arbejdet værd? Ja.

Om mindre end et år har I en hær af ambassadører, der taler godt om jer, helt uden at I beder dem om det. Selv dem, som I sendte (gode) afslag til. Det er slet ikke så kompliceret.