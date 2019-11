Skattefolk på jagt i Skagen: Gik efter social dumping

SKAGEN:Syv virksomheder inden for byggesektoren i Skagen fik i denne uge besøg af medarbejdere fra Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet som led i årets syvende landsdækkende aktion mod social dumping. Skattestyrelsen følger op over for fem af de besøgte virksomheder.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Skattestyrelsen har under aktionerne særligt fokus på, om en udenlandsk arbejder er registreret som f.eks. selvstændig eller lønmodtager, da det blandt andet har betydning for, hvor der skal betales skat. Hvis man er lønmodtager, er det arbejdsgiveren, der skal indeholde og indbetale dansk skat.

- I Skagen talte vi i alt med 12 medarbejdere, hvoraf de 10 var udlændinge. I fem af de virksomheder, vi besøgte, mener vi, at de reelt burde være lønmodtagere i stedet for selvstændige. Næste skridt for os er derfor, at vi skal opgøre den skat, vi mener, der skal betales i Danmark, siger Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Virksomhederne, som Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet besøger, er på forhånd udvalgt fordi myndighedernes oplysninger tyder på, at der kan være risiko for manglende moms- og skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller evt. illegalt arbejde

- Når vi har fokus på social dumping, er det bl.a. for at sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark og dermed sikre mere fair konkurrenceforhold over for danske virksomheder, forklarer Ernst O. Nielsen.

På landsplan fik 68 virksomheder besøg af Skattestyrelsen. 29 af disse virksomheder kan se frem til opfølgende kontrol. I alt blev 273 personer interviewet – heraf var 244 udlændinge.

Indsatsen mod social dumping sker i et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet.