Skørping-virksomhed afvikles delvist - 50 medarbejdere opsiges

SKØRPING:Skørping-virksomheden Arcon-Sunmark, der er kendt for at levere solvarmeløsninger i storskala, bliver delvist afviklet.

Trods gode intentioner og et bredt funderet politisk ønske om grøn omstilling, har blandt andet uklare rammevilkår resulteret i for få ordrer. For Arcon-Sunmarks vedkommende har det i de seneste år medført et betydeligt underskud.

Der er ingen umiddelbar udsigt til markedsmæssige forbedringer, og på den baggrund, og efter grundige overvejelser har ejeren, VKR Holding, fundet det nødvendigt delvist at lukke Arcon-Sunmark. Det meddeler virksomheden i en pressemeddelelse.

Forhandlinger er i gang

Der pågår p.t. forhandlinger med parter, der er interesserede i dele af virksomheden. Disse forhandlinger forventes afsluttet inden påske.

- Ejerens vurdering, som jeg deler, er, at den økonomiske udvikling med de meget store tab, vi har set, er uholdbar, og at man derfor har været nødt til at tage konsekvensen. Hos Arcon-Sunmark er vi kede af det, men vi kan kun respektere beslutningen og fokusere på at gøre vores bedste for kunderne og de berørte medarbejdere, siger Thomas Karst, administrerende direktør for Arcon-Sunmark i den nævnte pressemeddelelse.

Heri nævnes også, at VKR Holding lever 100 procent op til alle garanti- og serviceforpligtelser. De eksisterende solvarmeinstallationer vil således fremover blive serviceret på fuldstændig samme vis, som kunderne er vant til, så de 21 medarbejdere der er beskæftiget i serviceafdelingen fortsætter.

Til gengæld forventes altså op til 50 andre medarbejdere at blive opsagt.

- Det ligger virksomheden meget på sinde, at hjælpe de af vores dygtige og værdsatte medarbejdere, der desværre skal forlade os, bedst muligt. Vi har en god dialog med virksomhedens samarbejdsudvalg og med arbejdsmarkedsrådet RAR Nordjylland omkring forskellige tiltag. Herunder er der indgået en aftale med virksomheden AS3, der giver støtte og rådgivning til de berørte, slutter Thomas Karst.