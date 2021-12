Skov Gruppen leverer hidtil bedste resultat

GLYNGØRE:Skov Gruppen, der producerer ventilation, managementsystemer og digitale services til animalsk produktion, har afsluttet regnskabsåret 2020/21 med en omsætningsfremgang på 10 pct.

Det fortæller virksomheden i en pressemeddelelse.

Fremgangen er opnået gennem organisk vækst, hvor specielt Rusland, Kina, Australien og Mellemøsten har bidraget positivt til resultatet.

- Drevet af de høje svinepriser i første halvdel af 2020/21, har aktivitetsniveauet i Danmark også været højt, og vi har blandt andet bygget flere nye slagtesvinestalde, fortæller Leo Østergaard, administrerende direktør for Skov A/S.

De lave svinepriser i anden halvdel af året har sammen med fortsatte udbrud af svinepest og prisstigninger på blandt andet byggematerialer reduceret aktivitetsniveauet specielt i Europa.

- Andre regioner fortsætter dog med et højere aktivitetsniveau, så til trods for en øget usikkerhed er vi samlet set fortrøstningsfulde for det kommende regnskabsår, fortsætter Leo Østergaard.

Fortsætter investering i fremtiden

Skov Gruppen har igangsat byggeriet af et nyt logistikcenter i Glyngøre, som tages i brug i slutningen af 2022.

- Sammen med et nyt lagerstyringssystem vil det give os den nødvendige kapacitet og effektivitet til at understøtte den fortsatte vækst, udtaler Leo Østergaard.

Digitalisering og optimering af Skovs interne processer og kommunikation med kunderne er et område, der investeres kraftigt i. Herunder administrative robotter samt en portal til kunder og forhandlere.

Skov overtog i 2019 virksomheden Secco, der er specialister i ventilation til kvæg. Synergierne viser sig nu ved at Seccos omsætning i 2020/21 er vokset med 17 pct. i forhold til året før.

I 2020/21 startede Skov med at udvikle ventilationsløsninger til insektproduktion. Produktiviteten i en insektproduktion er meget afhængig af en velfungerende ventilationsløsning, som tager udgangspunkt i dyrenes behov.

- Vi er i dialog med flere potentielle kunder i Danmark og globalt, som alle har planer om væsentlige investeringer i produktion af insekter, fortæller Leo Østergaard.

I løbet af regnskabsåret 2020/21 er organisationen i Skov udvidet med yderligere 30 medarbejdere.