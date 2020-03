Skråen: Hvis ikke krisen slutter 1. maj, bliver konsekvenserne store

AALBORG:20 aflyste koncerter og events. Så mange er Skråen indtil videre oppe på i marts, og de har indtil videre forvarslet aflysninger af 33 koncerter i april - med krydsede fingre om en pludseligt kontrabesked fra regeringen.

- Når 92 procent af Skråens økonomi udgøres af egenomsætning og billetindtægter og kun otte procent af offentlig støtte, så bliver vi ramt meget hårdt, fortæller Jørgen Nissen, leder af Skråen, der i disse dage holder øje med hver en udvikling i corona-indsatsen.

Han aflyser lige nu events fra uge til uge, hver en dag tæller.

- Hvis nedlukningen af Danmark stopper 1. maj, har vi tabt en million, og det er vi robuste nok til at kunne klare, det er smertegrænsen. Men hvis forsamlingsforbuddet fortsætter og rækker ind i sommerens udendørskoncerter, så bliver konsekvenserne heftige - så kommer det til at gøre virkelig ondt, siger Jørgen Nissen, der er usikker på, hvorvidt hjælpepakker kan hjælpe.

Med en opsigelsesperiode på et halvt år kommer de til at betale for flere måneders løn i den anden ende, hvis de tager imod supplement til lønninger nu og udskyder afskedigelser. Han håber ikke, det kommer dertil, men han er bekymret for efteråret, hvor der skal findes økonomi til et fedt efterårsprogram, hvis der skal kompenseres for foråret og sommeren.

-Lige nu ser vi tiden an. Det bekymrer, at Italien, som eksperter vurderer er tre - fire uger længere fremme i processen end Danmark, ikke har lukket mere op endnu, men vi forsøger at være optimistiske, siger han.

AKKC slog sidste år rekord i omsætning. Det bliver svært at overgå i år. Foto AKKC

Mistede en million på en weekend

Også i AKKC følges udviklingen tæt.

-Nu har statsministeren valgt at lukke Danmark ned, og så tager vi den derfra. Lige nu ser vi på, hvad vi yderligere skal lukke ned. Vi er i tæt dialog med Aalborgs andre kulturinstitutioner, siger adm. direktør, Nicolaj Holm.

Alene den første weekend, AKKC har lukket ned, har de mistet en million på mistede billetindtægter og udgifter til musikere trods aflysninger.

Kultur er dog ikke det, der fylder mest i marts i AKKC, det gør til gengæld messer og konferencer, der i disse dage i stor stil aflyses.

- Det er for tidligt at sige, hvad prisen bliver, lyder det fra Nicolaj Holm, der dog forudser høje tal, hvis nedlukningen fortsætter.

- Lige nu følger vi regeringens hjælpepakker og ser på, om der er noget, vi kan bruge. I denne henseende er vi en privat virksomhed.

- Jeg håber ikke, at angsten sætter sig kronisk i folk. Så bliver vi fattige på livskvalitet, siger Lasse Rich Henningsen. Arkivfoto

Forudser langsigtede konsekvenser

Heller ikke i Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester ønsker de at sætte tal på mistede indtægter, de er fortsat i gang med beregninger ud fra forskellige tidsscenarier og konsekvensanalyser.

- Men der er ingen tvivl om, at dette er en ganske alvorlig situation for hele underholdningsbranchen, siger adm. direktør, Lasse Rich Henningsen, der også nøje følger udviklingen i hjælpepakker.

De har ligesom andre institutioner aflyst mange koncerter og private events samt sendt 120 fastansatte medarbejdere hjem.

- Vi forsøger at minimere skaderne så meget som muligt, men det skal også kunne hænge sammen, og det er klart, at langt størstedelen af mine dygtige kollegaer er ansættelsesmæssigt afhængige af, at der er høj aktivitet i huset, siger Lasse Rich Henningsen. Og det er der unægtelig ikke p.t.

Af arrangementer skubber de lige nu alt, de kan til efteråret, og håber, at samme publikum vil stå klar her, men der er udfordringer her i, vurderer han.

- Vi kommer jo til at se en overophobning, der kommer til at ligge events oveni hinanden, når alle kulturinstitutioner skubber deres arrangementer til de samme måneder, siger direktøren, der samtidig forudser en risiko for mentale blokeringer hos publikum, der kan medføre længerevarende konsekvenser.

- Mange har lige nu stort fokus på, hvad disse 14 dage kommer til at koste, men hvad sker der måneden efter, at vi får at vide, at vi er fri? Tør folk tage til events igen, hvor der er flere hundrede mennesker samlet, og er de klar til at bruge penge på events i efteråret, spørger Lasse Rich Henningsen.

- Jeg kan godt være bekymret for, hvordan corona påvirker os mentalt, og hvordan branchen ser ud om tre år fra nu. Jeg håber ikke, at angsten sætter sig kronisk i folk. Så bliver vi fattige på livskvalitet.