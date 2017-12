Skrotgigant vil hyre 200 medarbejdere

FREDERIKSHAVN: Efter mere end to års tilløb er USA-baserede Modern American Recycling Services - i daglig tale Mars - nu i fuld gang med at købe maskiner, etablere samarbejdsaftaler og klargøre ansættelsen af formodentlig flere hundrede medarbejdere til et nyt og topmoderne ophugningsværft i Frederikshavn Havn.

Og i Frederikshavn forventer man, at de første borerigge eller skibe vil ankomme til havnen om kort tid. Byens store havneudvidelse er i fuld gang, og Mars får adgang til et areal på knap 300.000 kvadratmeter.

- De første enheder vil sandsynligvis allerede ankomme til Frederikshavn Havn i første kvartal 2018, hvor de så vil være stacked (opmagasineret, red.) indtil Mars kan påbegynde operationerne på de nye arealer, når disse er klar i slutningen af 2018, siger havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen til Søfart. Han fortsætter:

- Vi regner med, at lokaliteterne vil være klar til brug senest i fjerde kvartal, 2018.

En endelig 11-årig kontrakt

Herudover ønsker havnedirektøren ikke at udtale sig om de kommercielle forhold omkring den store USA-baserede ophugningsvirksomheds indtog i Frederikshavn. Det skyldes ifølge havnedirektøren hensynet til Mars, som på nuværende tidspunkt er i fuld gang med forhandlingerne med potentielle kunder og underleverandører.

Mikkel Seedorff Sørensen bekræfter dog overfor Søfart, at der tidligere på året blev underskrevet en endelig, 11-årig kontrakt mellem Mars og Frederikshavn Havn.

Optimale betingelser Søfart er samtidig kommet i besiddelse af den præsentation, som Mars har sendt ud i det danske maritime miljø af potentielle samarbejdspartnere.

Af præsentationen fremgår det, at Mars’ forretningsmodel for de europæiske aktiviteter omfatter at etablere "den mest effektive, mest moderne og mest miljørigtige ophugningsplads i Europa" samt at den nye ophugningsplads skal operere døgnet rundt alle årets dage.

Frederikshavn fremhæves for placering

Den specifikke placering i netop Danmark begrundes med, at det danske marked tilvejebringer optimale betingelser for effektiv bortskaffelse af farlige materialer og genanvendelse af de tunge materialer fra skibe, platforme eller borerigge.

"Vi vil kunne tilbyde olieselskaber et bæredygtigt alternativ til beaching, og vi kan tilbyde vores kunder et sikkert arbejdsmiljø med sikre arbejdsforhold for medarbejderne og miljøvenlig bortskaffelse af farlige materialer", hedder det i materialet.

Samtidig fremhæves Frederikshavn for sin ideelle - og "beskyttede" - placering på Jyllands østkyst, men samtidig tæt på oliefelterne i Nordsøen og de store sejlruter.

200.000 ton skrot hvert år

Gigantisk projekt Mars har hovedkvarter i USA-sydstaten Louisiana, og selskabet har vokset sig stor på ophugning af olieinstallationer fra Den Mexicanske Golf.

Søfart har været i kontakt med flere forskellige kilder i branchen, som har været til møder med repræsentanter for Mars.

De fortæller, at selskabet siger mod at skulle ophugge mere end 200.000 ton skrot hvert år fra de kommende, nyanlagte faciliteter i Frederikshavn.

- Det bliver et gigantisk projekt, som skal gå efter de helt store olieborerigge fra Nordsøen og herudover de allerstørste skibstyper. Danmark går med ét slag fra at være en beskeden maritim ophugningsnation til at være en betydelig en af slagsen, siger en kilde med kendskab til processen.

En lokal alliance

Ifølge kilderne er det ikke mere end ti dage siden, at Mars’ topchef Dwight "Butch" Caton var i Frederikshavn og aftale de sidste detaljer med direktionen i Frederikshavn Havn.

- Kontrakten er underskrevet, så der er ingen tvivl om, at det kommer til at ske, forklarer kilden.

Stor udvidelse Frederikshavn Havn er i fuld gang med første etape af havneudvidelsen, der løber op i 570 mio. kr., og havnen tæt på at kunne melde udsolgt af baglandsarealet i etape 1.

Ifølge Søfarts oplysninger er der lagt op til en lokal alliance mellem Mars og den eksisterende spiller Stena Recycling, som fra havnen i Frederikshavn vil komme til at spille en vigtig rolle i forhold til viderebearbejdelsen af kemikalier og metalskrot.

- Det vil give et gevaldigt boost til havnen, hvor man må formode, at der vil komme en jævn trafik af f.eks. panamax bulk carriers, som vil skulle transportere bearbejdet metalskrot fra Danmark til Sydøstasien til omsmeltning, udtaler en kilde med kendskab til processen.

Travlt med at komme i gang

Kilden påpeger, at der er en grund til, at Mars - efter flere års tøven - nu pludselig har fået travlt med at komme i gang.

- Maersk Oil er som bekendt gået i gang med det såkaldte Tyra Future-projekt, der skal bortskaffe en række udtjente olie/gas-installationer på Tyra-gasfeltet i den danske del af Nordsøen. Der er en række danske konsortier, som har budt på opgaven med at nedtage de udtjente installationer, og parterne er ivrige efter at kunne tilbyde Maersk Oil, at deres installationer kan blive ophugget miljøvenligt vis og samtidig kan skaffe arbejdspladser hjemme i Danmark. Det ville ikke undre mig, om den første større ordre til Mars i Frederikshavn vil komme fra Maersk Oil og dets partnere, siger kilden.

Søfart har forgæves forsøgt at komme i kontakt med repræsentanter for Modern American Recycling Services i USA.