Skrotmareridt skrumper - biler køres nu væk

FREDERIKSHAVN:Langt flere skrotbiler end tilladt har gennem årtier været opmagasineret hos Knivholt Autoophug. Men onsdag er arbejdet med at lovliggøre forholdene for alvor gået i gang. De første biler bliver nu fragtet væk.

Nordjyske har kontaktet Knivholt Autoophug. Herfra ønsker man ikke at udtale sig - men bekræfter blot, at der i øjeblikket køres biler væk fra stedet.

Skrothandleren på Mariendalsvej har egentlig kun tilladelse til at opbevare 500 bilvrag på sin adresse - men optællinger fra Frederikshavn Kommune har vist, at op mod 2000 biler befinder sig på stedet.

- Dejlig med fremdrift

Hos Frederikshavn Kommune glæder formanden for plan- og miljøudvalget, Peter E. Nielsen (S), siger over, at arbejdet med at fragte skrotbilerne væk er gået i gang.

- Det er virkelig dejligt, at der endelig er kommet fremdrift i sagen, siger Peter E. Nielsen.

Ejeren af Knivholt Autoophug har indgået en aftale med Fyns Autogenbrug om at bortskaffe de overskydende biler. Så det er det fynske firma, der står for det praktiske arbejde.

Tidligere har Jesper Hansen - der ejer Fyns Autogenbrug - overfor Nordjyske anslået, at det vil tage mellem fire og seks måneder, inden antallet af skrotbiler i Frederikshavn er bragt ned på et niveau, der matcher miljøgodkendelsen hos Knivholt Autoophug.

Kommune følger oprydning

I plan- og miljøudvalget er der glæde over, at det på den måde er skrothandleren selv, der har sørget for at lave en aftale om at bortskaffe de mange skrotbiler.

- Det her er en aftale, firmaet selv har indgået, og det betyder, at det ikke har noget med kommunens økonomi at gøre. Vi er glade for, at de nu er gået i gang, og vi er glade for, at der er lavet en plan for, hvordan der skal ryddes op, siger Peter E. Nielsen og tilføjer:

- Vi følger selvfølgelig tæt op på, om man nu også holder sig til den plan, der er lavet - men så længe planen holdes, så igangsætter vi ikke yderligere initiativer fra kommunens side. Det er dejligt og positivt, at der nu sker noget.

Når bilerne er transporteret væk, så tages der stilling til, om der skal laves en undersøgelse af, om bilerne har forurenet jorden på stedet.