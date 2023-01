Storfisker sælger kæmpe rederi: Døtre må ikke overtage

HIRTSHALS:Det er ikke uden en vis ærgelse, at en af Danmarks mest velhavende fiskere, Gullak Madsen, nu vælger at sælge Rederiet Ruth til tre selskaber. Han ville inderligt gerne have overdraget virksomheden til sine tre døtre. Det er bare umuligt.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg helst havde set næste generation få muligheden for at drive vores rederi videre. Jeg har tre fantastiske døtre, som har alle kompetencerne og viljen til at drive denne virksomhed videre. Men de er ikke fiskere på dækket, som er et af de krav, der stilles for at kunne blive ejer af et fiskefartøj i Danmark, skriver Gullak Madsen i en pressemeddelelse.

Gør som Henning Kjeldsen

Gullak Madsen havde forberedt sig på salget. For cirka en måned siden valgte han at opsplitte sin milliardstore forretning i to dele.

Han opløste selskabet GTM Holding og fordelte formuen på 852 millioner kroner på to nystiftede selskaber.

Samme manøvre benyttede storfiskeren Henning Kjeldsen, da han for et par år siden opsplittede sit rederi Gitte Henning A/S, hvorefter han frasolgte en stor del af sine danske fiskekvoter.

Glade nye ejere

Rederiet Ruth A/S er nu overtaget af familierederierne Beinur, Asbjørn og AB Ocean, inklusiv et af Danmarks største fiskefartøjer på 89 meter, som er bygget i 2021 samt fartøj og fiskemuligheder.

- For os har der efter Brexit været to veje at gå - enten at nedjustere, eller at investere. Vi tror på fremtiden for fiskeriet, og vi tror på, at markedet for sunde, bæredygtige og klimaeffektive proteiner fortsætter med at vokse. Derfor er vi gået ind i den her handel. Det er en nødvendig investering i vores virksomheds fremtid, skriver Fridalvur Tindskard, en af ejerne i Hirtshalsrederiet Beinur, i en pressemeddelelse.

Særregler begrænser

Ifølge Gullak Madsen har særlovgivning på fiskeriområdet i Danmark svækket konkurrenceevnen for danske pelagiske fiskere i forhold til konkurrenter i Nordatlanten. De samme regler har begrænset Gullak Madsens muligheder for at fortsætte driften af Ruth i familien, og det ærgrer ham:

- Det er ærgerligt, at vi ikke i Danmark i 2023 har rammevilkår, som tiltrækker de, som kan og vil fiskeriet, det svækker os i konkurrencen med resten af verden, og vi diskriminerer de, som ikke nødvendigvis har fysikken til at stå på et skibsdæk. Jeg håber, at den nuværende regering vil kigge grundigt på regler og rammevilkår for vores del af fiskeriet, så næste generation af fiskere ikke havner i samme situation som os, hvor man ikke kan føre familievirksomheden videre, skriver Gullak Madsen.

Gullak Madsen er 77 år. Han stammer fra Færøerne og kom til Danmark i 1988, hvor han lagde ud med at købe en enkelt fiskerbåd. Siden er det vokset til et af landets største fiskerederier og har således lagt grundstenen til den milliardformue, som Gullak Madsen råder over i dag.