Slår rekord: Teleboxen laver en million i overskud per mand

THISTED:Hos Teleboxen i Thisted er juleglæden ekstra stor i år.

Virksomheden har nemlig afsluttet endnu et årsregnskab med rekord på bundlinjen. Nærmere bestemt har Teleboxens otte medarbejdere formået at lave 8,2 mio. kr. i overskud for 2021/22.

- Det er virkelig vores erhvervstelefoni, som vi har haft stor vækst på, både her lokalt men også i hele landet, der har bidraget til det flotte resultat, siger Martin Birk, der driver Teleboxen sammen med sin kompagnon Jacob Pedersen.

Teleboxen blev grundlagt i 2006, og over de seneste fire år alene er medarbejderstaben vokset fra fire til otte fuldtidsansatte.

- Vi har fået opbygget et rigtig skarpt team, og vi er meget glade for vores medarbejdere, der altid er klar til at gå den ekstra mil, og de nye medarbejdere, vi har fået ind i virksomheden, har haft en erfaring med sig, som gør, at de har kunnet bidrage til forretningen fra dag ét, siger Jacob Pedersen.

Teleboxen består af både salg af mobiler og tilbehør samt aftaler omkring erhvervstelefoni, hvoraf det er forventningen at sidstnævnte vil blive en stadig større del af virksomheden fremover.

Teleboxen har prioriteret at have en fysisk butik på Havnen i Thisted. - Det betyder meget, at kunderne har et sted, de kan gå hen, og vi samtidig viser, at vi hører til her, fortæller Jacob Pedersen og Martin Birk. Foto: Bo Lehm

Men midt i en krise- og sparetid kræver det, at man skal være overordentlig skarp på sine tilbud, hvis man skal få virksomhederne til at lægge penge hos sig. Det mærker de også hos Teleboxen, hvor Martin Birk og Jacob Pedersen har opbygget en fleksibel forretningsmodel for netop at imødekomme et omskifteligt marked.

- Vi prøver at skille os lidt ud på den måde, at vi ikke har bundet vores kunder op på kontrakter, men i stedet leverer en service, der er skalerbar. Det betyder kort sagt, at hvis virksomheden for eksempel skulle afskedige medarbejdere, så kan de opsige det tilhørende abonnement med det samme, i stedet for at være bundet til et abonnement i flere år, som de ikke skal bruge, forklarer Jacob Pedersen.

For at navigere i et svært marked med mange faldgruber, har Teleboxen valgt at styrke sig gennem ansættelsen af Søren Kjærgaard som salgschef.

- Som tiderne er nu, er det vigtigt for mange erhvervskunder at finde besparelser, men også benytte en telefoniplatform, som giver effektivitet og stabilitet, siger Søren Kjærgaard og tilføjer:

- Kvalitet og service er nøgleord for Teleboxen, for når vi er i åben konkurrence med både lokale og landsdækkende aktører, så skal vi bare være de bedste. Ellers har vi ingen berettigelse i markedet.

Teleboxen har ikke hidtil været så stærke på markedsføring, indrømmer Martin Birk og Jacob Pedersen. I stedet har man fokuseret på at opbygge et godt rygte.

- Og her oplever vi, at det betyder virkelig meget, at man gør et godt indtryk, for kunderne taler sammen, og har de haft en god oplevelse, så kommer de gerne med anbefalinger til hinanden. Det kan selvfølgelig både være godt og skidt, men det er derfor, det er så vigtigt for os at være ordentlige. Det betyder meget i et lille lokalsamfund som vores, siger Martin Birk.

Teleboxen er klar til yderligere vækst i det igangværende regnskabsår, hvor de allerede nu har fået flere nye kunder, og forventningen er, at antallet af medarbejdere øges i 2023.