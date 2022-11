Slagteri gør som konkurrent - men konflikt fortsætter

THISTED:For cirka en uge siden meddelte Danish Crown, at de ville udbetale en restbetaling for svinekød på 130 øre pr. kilo til dets leverandører.

Nu har konkurrenten Tican valgt at gøre det samme.

- Tican ønsker at være den attraktive samarbejdspartner, også når den totale afregningspris skal opgøres for perioden oktober 2021 til september 2022, og ikke kun på den løbende afregning fra Tican, skriver Tican i en pressemeddelelse.

Tican, som er ejet af tyske Tönnies, er Danmarks næststørste slagterikoncern. De kom ud i et gevaldigt stormvejr, der endnu ikke er afsluttet, da de for et år siden meddelte dets leverandører, at de ikke ville følge Danish Crowns årlige restbetaling.

Konflikt om 100 millioner

Det medførte, ifølge beregninger fra brancheforeningen Danske Svineproducenter, at de berørte leverandører, tabte cirka 100 millioner kroner, i forhold til, hvad de havde forventet.

Det skabte stor vrede blandt leverandørerne, som følte sig snydt. Adskillige svineproducenter valgte derfor at køre en voldgiftssag mod Tican, som endnu ikke er afsluttet. Sagen omfatter cirka 80 procent af leverandørerne, som i alt leverer fire millioner slagtegrise til Tican om året.

På baggrund af sagen om den manglende restbetaling har mange landmænd valgt at blive leverandører til Danish Crown i stedet.

Tican garanterer intet

At Tican denne gang har valgt at matche Danish Crowns restbetaling er dog ikke et signal, om at koncernen vil gøre det fremover.

- Hvis vi skal være konkurrencedygtige, så skal vi være konkurrencedygtige med konkurrenterne. Der skal vi matche noteringen i år og også fremad, har Sebastian Laursen, direktør, Tican udtalt til Agriwatch i midten af november.

Hans forgænger, Niels Jørgen Villesen udtalte i starten i december 2021 det samme i forbindelse med den forringede efterbetaling til sine leverandører:

- Det, vi har stillet i udsigt, er, at vi gerne vil være førende på afregningsprisen på slagtesvin i Danmark. Det har desværre ikke været muligt i år. Vores ejer (Tönnies) mener, at det her er markedsprisniveauet for grisene, udtalte Niels Jørgen Villesen, daværende direktør, Tican til Finans.