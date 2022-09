Slagteri overrasket af nedgang: Må skære nordjyske medarbejdere væk

SÆBY:En gruppe medarbejdere, der netop nu er ved at lære at håndtere en slagterkniv, er selv blevet skåret væk.

Sensommeren og efterårets aktivitetsniveau er tilsyneladende blevet overvurderet af ledelsen på Danish Crowns slagteri i Sæby. Og det har altså fået den konsekvens, at 15-20 medarbejdere har fået en fyreseddel.

Ifølge pressechefen ved Danish Crown, Jens Hansen, er det en gruppe medarbejdere, som har været under oplæring, som der i denne uge er sagt farvel til.

- Vi kommer ikke til at slagte helt så meget i Sæby, som vi egentlig havde forventet. Vi ved endnu ikke hvor meget, der skal slagtes. Men vi kan i hvert fald se, at vi får ikke brug for den her nye arbejdskraft, som vi ellers havde taget ind. Og det er vi selvfølgelig kede af, og det er hamrende ærgerligt, siger Jens Hansen og tilføjer:

- Men det giver jo ikke mening at lade dem knokle for at lære et fag – og at bruge ressourcer på at lære dem op - for så bagefter at fortælle dem, at vi får ikke brug for dem alligevel.

Ifølge Jens Hansen er der af Danish Crown blevet anvist alternative jobmuligheder til de afskedigede medarbejdere.

- De (afskedigede, red.) er blevet orienteret om, at vi har et par andre afdelinger i Aalborg, som faktisk mangler arbejdskraft. Og de har fået at vide, at de er meget velkomne til at prøve at søge arbejde der.

Kan der være flere afskedigelser i vente i Sæby?

- Det er ikke noget, jeg kender til. Og hvis det er tilfældet så bliver medarbejderne de første, der får det at vide, siger Jens Hansen.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er der blandt medarbejderne lige nu nervøsitet for, at det kan komme på tale at lukke en hel afdeling på slagteriet i Sæby ned. Til det siger Jens Hansen:

- Det er jo noget, der kan komme på tale på alle vores slagterier. Det er jo fuldstændig normalt for os. Er der ikke grise til at holde det hele rullende, så skal vi jo tilpasse. Og omvendt så ansætter vi jo også folk, hvis det er sådan, at vi har mange grise. Så det kan vi aldrig afvise, og det ved medarbejderne også godt, fastslår pressechefen og siger:

- Det her er jo en arbejdsplads med 1000 ansatte. Så det her er ikke en tilpasning, det er blot en justering. Det her er noget, der sker flere gange årligt rundt omkring på vores arbejdspladser.