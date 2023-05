Slagteri varsler lukkedage: Der er ikke nok grise

NORDJYLLAND:Grisekrisen kradser i Nordjylland med først lukningen af Danish Crowns slagteri i Sæby og nu en ildevarslende melding fra konkurrenten Tican.

Produktionen af slagtesvin er i frit fald, og Tican mangler så mange grise, at man på sit slagteri i Brørup lidt uden for Vejen nu vil holde lukket både mandag og fredag i en periode på 13 uger.

Når de 13 uger er gået, skal der formentligt også indføres ugentlige lukkedage på Ticans slagteri i Thisted. Det skriver Finans.

- Først arbejdsfordeling i Brørup og dernæst i Thisted. Det er et realistisk scenarie med de prognoser, vi har for tilførslerne af grise de kommende måneder, siger Steen Sønnichsen, konstitueret adm. direktør for Tican, til Finans.

Tømmer staldene eller sælger til udlandet

Tican er Danmarks næststørste slagteriselskab, men er ligesom de øvrige aktører i branchen hårdt presset af manglende tilførsler af grise.

Siden begyndelsen af året er bestanden af slagtesvin på danske gårde faldet med en tredjedel til det laveste niveau i 25 år.

Det skyldes, at landmændene enten opgiver produktionen eller sender grisene til nabolande, hvor afregningspriserne er højere end i Danmark.

For eksempel Tyskland og Polen.

Det er en af hovedårsagerne til, at Danish Crown for nyligt traf beslutningen om at lukke sit slagteri i Sæby og fyre 800 medarbejdere.

Og som nu får Tican til at holde lukket i Brørup både mandag og fredag, hvor medarbejderne går på arbejdsfordeling.

Får reduceret arbejdstiden

Ticans slagteri i Thisted beskæftiger cirka 550 ansatte, som efter sommeren også skal forholde sig til to ugentlige lukkedage, mandag og fredag, hvor de sendes hjem på dagpenge.

Allerede nu får de deres ugentlige arbejdstid reduceret fra 42,5 til 37 timer, skriver Finans.

Krisen kradser på et ubelejligt tidspunkt for den tyskejede slagterikoncern, der de seneste to regnskabsår har tabt knap 300 millioner kroner.

Og som ikke får stor gavn af, at konkurrenten Danish Crown snart lukker sit nordjyske slagteri.

Dels fordi leverandørerne har et års opsigelse, inden de kan forlade Danish Crown, dels fordi afstanden til nærmeste slagteri ifølge Danish Crown ikke er afgørende for leverandørerne, men i højere grad afregningspriser og service.

- Allerede nu får nogle nordjyske leverandører indimellem slagtet deres grise i eksempelvis Horsens, siger Jens Hansen, pressechef hos Danish Crown.