Slagterier ramt af alarmerende fald

INDLAND:De mørke skyer fortsætter med at samle sig over den danske slagterisektor, heriblandt i Nordjylland.

Nye opgørelser viser, at produktionen på de danske slagterier nu er faldet til det laveste niveau i nyere tid. Det skriver Finans.

Kun lige over en million grise blev i juli slagtet i Danmark, viser tal fra Danske Svineproducenter. Det er næsten en tredjedel mindre end for bare et år siden.

Forklaringen er, at flere og flere landmænd vælger at eksportere levende smågrise til udlandet frem for at opfede dem til slagtning i Danmark.

Det er nemlig en bedre forretning.

Langt højere priser

De danske slagteriers konkurrenceevne er mere eller mindre skudt sønder og sammen, hvilket er blandt årsagerne til, at Danish Crown tidligere i år meddelte lukningen af sit slagteri i Sæby.

Der er simpelthen alt for få grise at slagte.

Danish Crowns store slagteri i Sæby står nu tomt. Foto: Torben Hansen

Ifølge Jeppe Bloch Nielsen, formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, kan gode danske smågrise sælges for 800 kroner på eksportmarkederne.

- Med så høje priser er det en bedre forretning for de danske landmænd at eksportere smågrisene levende end at opfede dem til slagtning i Danmark, siger han til Finans.

Jeppe Bloch Nielsen laver cirka 40.000 smågrise om året. To tredjedele eksporter han. Primært til Tyskland og Polen.

Solgte han smågrisene i Danmark, ville han tjene adskillige millioner mindre om året. Det har han ikke lyst til.

- Prisen ligger historisk højt i Danmark, men er endnu højere i udlandet. Jeg er sat i verden for at passe på min virksomhed. Varerne på et frit marked finder derhen, hvor prisen er højest, sagde han i maj til Nordjyske.

Jeppe Bloch Nielsen, formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter. PR-foto

Risiko for flere lukninger

Eksporten af levende grise har nu fire måneder i træk været større end leverancerne til slagterierne. Det er højst usædvanligt. I juli blev der slagtet i alt 1.011.000 grise i Danmark og eksporteret 1.159.000 til udlandet.

Og der er ikke udsigt til, at situationen ændres lige foreløbigt.

Afregningspriserne på en række eksportmarkeder, heriblandt Tyskland, Spanien, Frankrig og Holland, ligger væsentligt over de danske og har gjort det i lang tid.

Hvis det ikke lykkes de danske slagterier at skaffe flere grise til slagtning, kan det få fatale konsekvenser.

- Der er risiko for, at vi og/eller konkurrenterne er nødt til at lukke flere slagterier, hvis ikke vi får landmændene til at producere flere grise, sagde Steen Sønnichsen, adm. direktør for slagterikoncernen Tican, til Nordjyske tilbage i juni.

- Jeg vil gerne understrege, at vi har en målsætning om at beholde vores slagterier i Danmark, men vi kan blive tvunget til at lukke dem, hvis ikke der er grise nok, tilføjede han.

Tican har et slagteri i Thisted med omkring 550 ansatte. På det slagteri – og på Ticans slagteri i Brørup – har man været tvunget til at indføre ugentlige lukkedage på grund af de svigtende tilførsler af grise.