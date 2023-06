Slut med grafisk produktion i Sindal - Vendia Grafisk overtager

SINDAL:Efter mere end 100 år er det fredag 30. juni slut med grafisk produktion i Sindal, når Sindal Grafisk for sidste gang sætter nøglen i låsen på Gutenbergvej i Sindal.

Virksomhedens kunder lades dog ikke i stikken, for Vendia Grafisk i Hjørring overtager virksomhedens aktiviteter.

- Hvis man vil være konkurrencedygtig i den grafiske branche, så kræver det løbende store investeringer, fortæller direktør Leif Bilde fra Sindal Grafisk og fortsætter:

- Det har vi gjort gennem mange år, men konkurrencen er hård, og med den seneste tids udfordringer med Covid og inflation så bliver det sværere og sværere at se, hvordan vi skal kunne forrente nye investeringer, så vores kunder fortsat kan få deres produkter i en kvalitet og til en pris, de er vant til.

Leif Bilde er tredje generation i det gamle trykkeri, som hans farfar købte for 75 år siden af Thomas Thomsen, der grundlagde virksomheden i 1920.

Virksomheden overlader han nu til en anden familievirksomhed, for indehaveren af Vendia Grafisk, Morten Bendt Jakobsen, er nemlig anden generation i den virksomhed.

Ikke en svær beslutning

- Det var egentlig ikke en svær beslutning at overdrage vores virksomhed, fortæller Leif Bilde.

- Vi stod overfor nogle store investeringer, som jeg ikke var sikker på kunne forrentes, så da muligheden så kom for at sælge firmaets aktiviteter til Morten og Vendia Grafisk, som jeg har samarbejdet med i mange år, ligesom vores fædre har arbejdet sammen, så var jeg ikke i tvivl.

- Vi har altid haft et værdifællesskab, så jeg er helt tryg ved at overlade vores kunder til Vendia Grafisk. Samtidig er Morten også lokal forankret. Han bor i Astrup og færdes i området, hvor mange af vores kunder har hjemme, siger Leif Bilde.

Glæder sig til samarbejde

Morten Bendt Jakobsen, indehaver af Vendia Grafisk, glæder sig til at byde de nye kunder velkommen.

- Det er selvfølgelige ærgerligt at miste en god kollega og samarbejdspartner, som jeg har kendt og arbejdet sammen med i den tid, jeg har drevet virksomhed. Men jeg er samtidig glad for, at Leif Bilde har betroet mig opgaven med at servicere hans snart tidligere kunder.

- Vi har overtaget alle Sindal Grafisks kundedata og ordrebeskrivelser, siger Morten Bendt Jakobsen, der glæder sig til at samarbejde med de nye kunder.